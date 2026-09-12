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美智庫示警：中國常規化台灣以東海上部署 恐強化對台封鎖能力

記者陳湘瑾／即時報導
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中國自然資源部3日稱，為了服務自然資源管理和國土空間規劃「一張圖」建設，於8月1...
中國自然資源部3日稱，為了服務自然資源管理和國土空間規劃「一張圖」建設，於8月10日至31日在台灣以東海域進行海洋地球物理綜合調查。（新華社）

中國海警船隻在8月及9月初，持續依循既有模式，在台灣東部海域進行為期一個月的「執法」巡航。美國智庫「戰爭研究所」（ISW）最新發布周報指出，中國可能正藉由將台灣以東的常態性海上部署常規化，以強化其對台灣及周邊水域的管轄權主張。

ISW報告顯示，6月1日以來，由兩艘中國海警船組成的編隊，持續在台灣東部海域進行約一個月的「執法巡航」。海洋資訊平台Starboard Maritime Intelligence的數據顯示，7月4日、8月4日及9月4日，均有新一組中國海警船抵達，接替前一組執行巡航任務的船隻。

上述平台的數據還顯示，8月10日至31日期間，至少有一艘中國海警船護航中國科研船「向陽紅3號」，在台灣東部海域執行調查任務。

中國自然資源部3日稱，為了服務自然資源管理和國土空間規劃「一張圖」建設，於8月10日至31日在台灣以東海域進行海洋地球物理綜合調查，為在該海域進行管轄海域綜合治理提供了科學依據。

中國官媒《環球時報》報導，湖北省地質科學研究院高級工程師表示，向陽紅3號的調查也具有「一定的外交和軍事意義」。

ISW-CDOT指出，中國海警持續部署於台灣東部海域，反映該機構先前的評估，即中國可能正試圖將其在該地區的常態性海上部署常規化，藉此強化中國對台灣及其周邊海域擁有管轄權的主張。

報告點出，透過在台灣東部維持中國海警存在，並由中國海上民兵船隻提供支援，中國將能更容易在短時間內對台灣發動隔離或封鎖；尤其是在過往船隻承認並遵守中國在該區域進行的「執法」行動的情況下。

此外，中國科研船在該區域蒐集詳細海洋資料，也可能有助於發展解放軍的水下作戰能力，例如提升在該區域有效進行潛艦及反潛作戰的能力，同時阻止美國及其盟友與夥伴在發生衝突時馳援台灣。

精華 FAQ

  • 自6月1日以來，中國由2艘海警船組成編隊，在台灣東部海域進行約1個月的巡航，並於7月4日、8月4日及9月4日輪替接班，呈現持續常態化部署。

  • ISW認為，中國若將台灣東部的海上存在常規化，將更容易主張對周邊海域的管轄權，也可能在短時間內對台灣實施隔離或封鎖，增加區域壓力。

  • 中方8月10日至31日派科研船在台灣以東蒐集海洋資料，除了支撐自然資源管理，也可能提升解放軍水下作戰能力，特別是潛艦、反潛作戰與阻止外援介入。

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