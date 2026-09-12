川習會前 WSJ：伊朗攻擊美軍基地 有中國衛星影像幫助

美國總統川普(右)5月15日在北京與中國國家主席習近平(左)會面。(美聯社)

美國官員表示，伊朗 7月發動造成3名美軍死亡的攻擊前，曾自中國方面取得約旦美軍基地的高解析度衛星影像。美方目前也在調查中國是否協助伊朗追蹤美軍艦艇，這項發現可能進一步加劇24日「川習會 」之前的美中緊張關係。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，熟悉事件細節的美國官員表示，這是目前最明確的證據，顯示戰爭期間中國方面對伊朗的支持已對美軍造成致命後果。美方官員指出，當局已將這些衛星影像與攻擊事件連結起來。

美國官員拒絕透露向德黑蘭提供影像的中國實體，也未指控北京直接介入衝突，僅稱伊朗在這起攻擊前後都取得了相關影像。

不過，美國總統川普與中國國家主席習近平 預定24日舉行峰會，此事曝光可能加劇美中緊張關係。過去數月，美方多次警告中國企業向伊朗提供影像可能被用於鎖定美軍目標，但北京始終否認相關說法，令美方日益不滿。

在7月17日的攻擊中，伊朗彈道飛彈擊中約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）的住宿區，造成3名美軍死亡，另有4人受傷。美國官員表示，伊朗還鎖定基地內的航空器發動攻擊。

根據美方官員的說法，穆瓦法克薩爾提空軍基地遇襲前，川普政府高層官員已花費數月警告中方對口官員，中國企業正向伊朗提供可用於鎖定區域內美軍人員和軍事資產的衛星影像。川普政府5月制裁數家中國企業時也曾表示，向伊朗提供衛星影像「對美國及合作夥伴人員構成威脅」。

川普曾告訴幕僚，與中國、尤其是習近平維持良好關係，是他的優先要務，因此美國高層官員試圖避免與北京公開對峙，以免影響或破壞峰會籌備工作。

在7月17日攻擊發生的數天後，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與中國外交部長王毅會面。會後被問及中國是否向伊朗提供目標情報時，盧比歐拒絕直接回答，僅稱「中國所做的一切，並未以任何方式改變這場衝突的走向」。

美國官員表示，今年夏季，伊朗的目標鎖定能力似乎有所改善。前美國中央情報局（CIA）伊朗問題分析師、現任詹姆士馬丁禁止核武擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）資深研究員拉姆森（Jim Lamson）表示，中國方面提供的最新高解析度影像可以顯示基地近期變化，協助伊朗「及時選擇最具打擊效益的目標」，攻擊後的影像則能幫助伊朗評估攻擊成效，並決定是否再次發動攻擊。

分析師及前美國官員指出，這些衛星影像很可能只是伊朗的多種情報來源之一。美國官員說，伊朗軍方也會利用自有衛星及人力情報來源，以及來自俄羅斯的情報和影像。

消息人士透露，美國官員也擔心中國可能協助伊朗追蹤美國海軍資產。近日伊朗向美國航空母艦及其他軍艦發射彈道飛彈，美國中央司令部稱這些攻擊均未成功，但官員形容其中部分攻擊險些得手，且伊朗鎖定移動中軍艦的能力似乎正在提升。

今年5月，川普政府已制裁覓熵科技（MizarVision）、沐美星空科技（Earth Eye）和長光衛星技術（Chang Guang Satellite）等3間中國企業，並指控這些企業提供、蒐集或發布可供伊朗鎖定美軍的影像。美國國務院官員去年也指控長光提供衛星影像，直接支援獲伊朗撐腰的葉門青年運動（Houthis）攻擊行動，並形容這類支援「不可接受」。