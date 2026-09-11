我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／芮芭奇娜逆轉高芙晉級 決賽與莎芭蓮卡上演球后對決

全球債市拋售 從美債燒到亞債 全球央行升息大潮將至？

國務院對中國發2級旅遊警示：華裔美籍等5類公民恐被拘留

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國即將在15日實施新的出入境規定，國務院發布到中國旅遊的二級警告，並詳列有可能...
中國即將在15日實施新的出入境規定，國務院發布到中國旅遊的二級警告，並詳列有可能被拘留的身分。（新華社）

中國出入境管理新規本月15日將生效，美國國務院最近針對國人前往中國旅行發布「二級旅遊警示」，呼籲國人「提高警覺」、造訪期間「保持低調」，採取額外預防措施，並警告國人注意中國當地執法專斷、出境禁令，且有「遭受不公逮捕或拘留的風險」。

福斯新聞報導，根據該旅行警示，在中國的美國公民有可能在未被告知涉嫌何種罪名的情況下遭到盤問或拘留，且無法獲得美國領事服務。國務院警告：「在中國的美國公民可能面臨審訊和拘留，且無法獲得公平透明的法律對待」，「美國公民有可能在試圖離開中國時，才發現自己面臨出境禁令的限制」。

國務院在一篇貼文中指出：「對中國旅遊警示列出的並非假設性風險。美國學者陳友林(Youlin Chen，音譯)與敏辛(Min Zin)因學術和專業事務前往中國，目前兩人均遭不當拘留。」

國務院表示，中國廣泛的國家安全、反間諜與資料安全法律賦予官員極大權限拘留或訊問外國公民。出境禁令限制措施已被用於施壓迫使當事人配合調查、解決民事糾紛，或迫使其親屬及相關人員返回中國。在某些情況下，出境禁令可能持續數年，導致美國公民無法離境，甚至無法出國接受醫療救治。

國務院官員提醒國人，赴中國旅行期間務必謹慎對待自身言論及透過電子設備分享的內容。該警示指出：「請假定凡是發送至中國或從中國發出的電郵、簡訊及社群媒體發文，都可能被中國安全部門讀取。」

國務院警告，若美國人發送涉及批評中國、香港、澳門或中國共產黨的私人電子訊息，可能面臨被拘留或驅逐出境的風險。商務人士、學者和記者等族群均曾因涉嫌違反中國國家安全法而面臨盤問、拘留或驅逐。

根據國務院，以下為可能遭中國當局鎖定的人士：華裔美籍公民；涉入商業糾紛者，或與在中國涉入商業糾紛的美國企業有關聯人士；現在或曾經與美國執法單位、美軍或美國情報機構有關聯人士；透過美國政府所資助計畫旅行的人士；現在或曾經與美國政府有關聯的人士。

最近更新的旅行警示，同時單獨針對赴香港和澳門旅行提出指導訊息。國務院建議國人在香港提高警覺，因為當地可能專斷執法。

赴澳門旅行警示等級甚至被列為第三級「重新考慮旅行」(Reconsider Travel)，因為當地除了存在類似安全隱憂，美國政府在當地提供緊急領事服務的能力也更有限。

精華 FAQ

  • 國務院這次對中國發布的是2級旅遊警示，要求美國民眾提高警覺、保持低調，並在旅行期間採取額外預防措施，以降低遭遇執法或拘留風險。

  • 國務院指出，美國公民在中國可能遭到盤問、拘留，且不一定被告知涉嫌罪名，甚至可能遭遇出境禁令，無法獲得公平透明的法律對待。

  • 國務院列出華裔美籍公民、涉及商業糾紛者、與美國執法或軍情報系統有關者、參與美國資助計畫旅行者，以及曾與美國政府有關聯的人士。

華裔 國務院 美國公民

上一則

期中選舉前大開支票 川普：歐記健保百萬保戶 有500元退款

下一則

川普祭紅利催票 喊共和黨期中勝選普發5000元 兩黨反彈批「買票」

延伸閱讀

懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？

懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？
移民專頁／中祭邊控 華人憂「回了中國難返美」

移民專頁／中祭邊控 華人憂「回了中國難返美」
移民專頁／華婦B2逾期 正申庇在機場被捕

移民專頁／華婦B2逾期 正申庇在機場被捕
墨國諾加列斯爆安全威脅 美發警示

墨國諾加列斯爆安全威脅 美發警示

熱門新聞

白宮正擬方案，將動用聯邦資金補助已婚的全職父母，給每個孩子每年9000元。（路透）

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

2026-09-06 05:28
巴基斯坦前駐美大使侯賽因·哈卡尼。圖為他2021年接受央視節目連線時畫面。（視頻截圖）

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

2026-09-03 22:45
在福斯新聞網有12年資歷、長期支持川普總統的當家女主播瑪莉亞．巴爾帝羅默突然遭到罷黜。（路透）

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

2026-09-04 08:09
川普總統。（路透）

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

2026-09-10 13:29
由於就業數據強勁，美國總統呼籲聯準會（Fed）降息，否則他將停止與美國貿易逆差國進行貿易。 歐新社

川普施壓Fed出新招 揚言不降息 就與貿易逆差國停止貿易

2026-09-04 11:12
川普總統的頭髮顏色最近由金色轉為棕色，圖為4日他走下空軍一號專機，已經染為棕色。(美聯社)

招牌金髮不見了？川普棕髮現身引爆話題

2026-09-06 20:50

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備
哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危