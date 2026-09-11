國務院對中國發2級旅遊警示：華裔美籍等5類公民恐被拘留
中國出入境管理新規本月15日將生效，美國國務院最近針對國人前往中國旅行發布「二級旅遊警示」，呼籲國人「提高警覺」、造訪期間「保持低調」，採取額外預防措施，並警告國人注意中國當地執法專斷、出境禁令，且有「遭受不公逮捕或拘留的風險」。
福斯新聞報導，根據該旅行警示，在中國的美國公民有可能在未被告知涉嫌何種罪名的情況下遭到盤問或拘留，且無法獲得美國領事服務。國務院警告：「在中國的美國公民可能面臨審訊和拘留，且無法獲得公平透明的法律對待」，「美國公民有可能在試圖離開中國時，才發現自己面臨出境禁令的限制」。
國務院在一篇貼文中指出：「對中國旅遊警示列出的並非假設性風險。美國學者陳友林(Youlin Chen，音譯)與敏辛(Min Zin)因學術和專業事務前往中國，目前兩人均遭不當拘留。」
國務院表示，中國廣泛的國家安全、反間諜與資料安全法律賦予官員極大權限拘留或訊問外國公民。出境禁令限制措施已被用於施壓迫使當事人配合調查、解決民事糾紛，或迫使其親屬及相關人員返回中國。在某些情況下，出境禁令可能持續數年，導致美國公民無法離境，甚至無法出國接受醫療救治。
國務院官員提醒國人，赴中國旅行期間務必謹慎對待自身言論及透過電子設備分享的內容。該警示指出：「請假定凡是發送至中國或從中國發出的電郵、簡訊及社群媒體發文，都可能被中國安全部門讀取。」
國務院警告，若美國人發送涉及批評中國、香港、澳門或中國共產黨的私人電子訊息，可能面臨被拘留或驅逐出境的風險。商務人士、學者和記者等族群均曾因涉嫌違反中國國家安全法而面臨盤問、拘留或驅逐。
根據國務院，以下為可能遭中國當局鎖定的人士：華裔美籍公民；涉入商業糾紛者，或與在中國涉入商業糾紛的美國企業有關聯人士；現在或曾經與美國執法單位、美軍或美國情報機構有關聯人士；透過美國政府所資助計畫旅行的人士；現在或曾經與美國政府有關聯的人士。
最近更新的旅行警示，同時單獨針對赴香港和澳門旅行提出指導訊息。國務院建議國人在香港提高警覺，因為當地可能專斷執法。
赴澳門旅行警示等級甚至被列為第三級「重新考慮旅行」(Reconsider Travel)，因為當地除了存在類似安全隱憂，美國政府在當地提供緊急領事服務的能力也更有限。
國務院這次對中國發布的是2級旅遊警示，要求美國民眾提高警覺、保持低調，並在旅行期間採取額外預防措施，以降低遭遇執法或拘留風險。 國務院指出，美國公民在中國可能遭到盤問、拘留，且不一定被告知涉嫌罪名，甚至可能遭遇出境禁令，無法獲得公平透明的法律對待。 國務院列出華裔美籍公民、涉及商業糾紛者、與美國執法或軍情報系統有關者、參與美國資助計畫旅行者，以及曾與美國政府有關聯的人士。
精華 FAQ
國務院這次對中國發布的是2級旅遊警示，要求美國民眾提高警覺、保持低調，並在旅行期間採取額外預防措施，以降低遭遇執法或拘留風險。
國務院指出，美國公民在中國可能遭到盤問、拘留，且不一定被告知涉嫌罪名，甚至可能遭遇出境禁令，無法獲得公平透明的法律對待。
國務院列出華裔美籍公民、涉及商業糾紛者、與美國執法或軍情報系統有關者、參與美國資助計畫旅行者，以及曾與美國政府有關聯的人士。
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