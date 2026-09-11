國務院對中國發2級旅遊警示：華裔美籍等5類公民恐被拘留

中國即將在15日實施新的出入境規定，國務院發布到中國旅遊的二級警告，並詳列有可能被拘留的身分。（新華社）

中國出入境管理新規本月15日將生效，美國國務院 最近針對國人前往中國旅行發布「二級旅遊警示」，呼籲國人「提高警覺」、造訪期間「保持低調」，採取額外預防措施，並警告國人注意中國當地執法專斷、出境禁令，且有「遭受不公逮捕或拘留的風險」。

福斯新聞報導，根據該旅行警示，在中國的美國公民 有可能在未被告知涉嫌何種罪名的情況下遭到盤問或拘留，且無法獲得美國領事服務。國務院警告：「在中國的美國公民可能面臨審訊和拘留，且無法獲得公平透明的法律對待」，「美國公民有可能在試圖離開中國時，才發現自己面臨出境禁令的限制」。

國務院在一篇貼文中指出：「對中國旅遊警示列出的並非假設性風險。美國學者陳友林(Youlin Chen，音譯)與敏辛(Min Zin)因學術和專業事務前往中國，目前兩人均遭不當拘留。」

國務院表示，中國廣泛的國家安全、反間諜與資料安全法律賦予官員極大權限拘留或訊問外國公民。出境禁令限制措施已被用於施壓迫使當事人配合調查、解決民事糾紛，或迫使其親屬及相關人員返回中國。在某些情況下，出境禁令可能持續數年，導致美國公民無法離境，甚至無法出國接受醫療救治。

國務院官員提醒國人，赴中國旅行期間務必謹慎對待自身言論及透過電子設備分享的內容。該警示指出：「請假定凡是發送至中國或從中國發出的電郵、簡訊及社群媒體發文，都可能被中國安全部門讀取。」

國務院警告，若美國人發送涉及批評中國、香港、澳門或中國共產黨的私人電子訊息，可能面臨被拘留或驅逐出境的風險。商務人士、學者和記者等族群均曾因涉嫌違反中國國家安全法而面臨盤問、拘留或驅逐。

根據國務院，以下為可能遭中國當局鎖定的人士：華裔 美籍公民；涉入商業糾紛者，或與在中國涉入商業糾紛的美國企業有關聯人士；現在或曾經與美國執法單位、美軍或美國情報機構有關聯人士；透過美國政府所資助計畫旅行的人士；現在或曾經與美國政府有關聯的人士。

最近更新的旅行警示，同時單獨針對赴香港和澳門旅行提出指導訊息。國務院建議國人在香港提高警覺，因為當地可能專斷執法。

赴澳門旅行警示等級甚至被列為第三級「重新考慮旅行」(Reconsider Travel)，因為當地除了存在類似安全隱憂，美國政府在當地提供緊急領事服務的能力也更有限。