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美安全機構：中企大規模惡意抄襲美國AI模型

中央社／華盛頓8日綜合外電報導
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美國網路與執法官員今天指控中國人工智慧（AI）公司利用「蒸餾」手段，惡意抄襲美國...
美國網路與執法官員今天指控中國人工智慧（AI）公司利用「蒸餾」手段，惡意抄襲美國先進AI模型技術。（路透）

根據3個美國安全機構發表的聯合聲明，美國網路與執法官員今天指控中國人工智慧（AI）公司利用「蒸餾」手段，惡意抄襲美國先進AI模型技術。

路透社報導，「蒸餾」是指利用高成本大型AI模型產出的結果，用來訓練較小型的AI模型，以降低開發新AI工具的訓練成本。

美國國家安全局（NSA）、網路安全和基礎設施安全局（CISA）及美國聯邦調查局（FBI）在聲明中指控，DeepSeek、「月之暗面」（Moonshot AI）、阿里巴巴、MiniMax以及階躍星辰（StepFun）等中國公司，利用美國AI模型各種變體版本訓練自家AI產品。

這些機構表示，上述中企「很可能在中國政府知情下」蒸餾美國AI模型。

官員指出：「中國AI公司正大規模進行帶有侵略性、惡意及針對性的蒸餾活動。」

美方做出這項指控之際，美國總統川普政府正為中國國家主席習近平預計9月24日訪美做準備。路透社之前披露，美中雙方預計九月中旬針對AI安全風險展開對話。

精華 FAQ

  • 這次聯合聲明由美國國家安全局NSA、網路安全和基礎設施安全局CISA，以及聯邦調查局FBI共同發布，指控中國AI公司大規模蒸餾美國先進AI模型技術。

  • 「蒸餾」是把高成本大型AI模型的輸出結果，拿來訓練較小型模型，以降低開發新AI工具的訓練成本；美方認為中企藉此變相吸收美國模型能力。

  • DeepSeek、Moonshot AI、阿里巴巴、MiniMax和StepFun等公司都被點名。美方稱這些企業很可能在中國政府知情下進行蒸餾，並形容為侵略性、惡意且具針對性的行動。

DeepSeek 阿里巴巴 FBI

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