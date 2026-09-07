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川習二會 中國聚焦美國制裁清單

記者張鈺琪／綜合報導
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中國國家主席習近平預計9月下旬訪問美國，舉行川習二會，上海復旦大學國際問題研究院...
中國國家主席習近平預計9月下旬訪問美國，舉行川習二會，上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，美方制裁清單是北京重點交涉議題。圖為今年6月遭美國軍方列入黑名單的中國最大電動車廠比亞迪。(中新社)

中國國家主席習近平預計9月訪問美國，舉行川習二會，國際媒體指，習近平擬率大型商界代表團隨行。上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯向香港媒體表示，中方代表團此行基本以釋放合作意向為主，未必達成大額交易，而美方制裁清單是北京重點交涉議題。

川習二會前夕，中美據報正籌備於9月中旬舉行AI安全對話。路透指，美方擬討論AI主導的網路攻擊監測及模型安全等議題。報導引述知情人士指，美方代表團預計由財政部長貝森特率領，中方可能由中國副總理何立峰，或身兼政治局常委的副總理丁薛祥負責。

針對習近平訪美行，香港媒體星島日報報導，吳心伯指出目前尚未收到習近平將率商界代表團訪美的正式消息，但相信「具備可能性」。他並指，經貿始終是中美雙邊關係的核心主線，川普5月曾率陣容豪華的企業代表團赴中國交流，此後中方也有商業代表團訪美，雙方均有意改善經貿合作。

至於商界代表團此行能否達成大規模交易，他分析，中美具備經貿合作基礎，例如中方有意採購美國農產品、波音飛機，美國也希望進口中國一些半成品設備。但他研判，此訪高機率以釋放合作意向為主，未必會即時簽訂合約，將留待後續逐步跟進落實。

相較於市場聚焦稀土、農產品、關稅等議題，吳心伯指出，美方近期接連加碼針對中國企業及機構制裁打壓，不僅將千餘家中國企業納入實體清單，還推出涉軍清單、科研機構限制清單，復旦大學等多所中國科研院校也受波及，「相關打壓性質惡劣，將是中方重點交涉議題」。

針對美中AI安全對話，美國智庫「新美國」資深研究員薩克斯稱，儘管雙方取得成果可能有限，但建立管道讓兩國共同監測AI安全事件，將是重要起點。

北京清華大學副研究員孫成昊說，AI正從中美科技競爭的前沿，逐漸進入雙邊關係的戰略穩定議程，但兩國在晶片、出口管制等方面仍存在激烈競爭。更現實路徑是尋找「競爭中的有限共識」，從AI輔助網路攻擊、前沿模型失控、重大AI安全事件資訊溝通及AI軍事應用風險管理等入手。

策緯諮詢公司數位研究主管凱娜則指，Hugging Face事件(遭OpenAI智能體自主入侵)後，美中首要關切已轉向AI智能體失控風險，美國可能要求中方加強監管，並允許實驗室共享安全資訊。

川習9月下旬峰會前，美中正籌備於9月中旬舉行AI安全對話。美方可能由財部長貝森特...
川習9月下旬峰會前，美中正籌備於9月中旬舉行AI安全對話。美方可能由財部長貝森特(左)，中方由中國國務院副總理何立峰代表。(路透)

川習9月下旬峰會前，美中正籌備於9月中旬舉行AI安全對話。美方可能由財部長貝森特...
川習9月下旬峰會前，美中正籌備於9月中旬舉行AI安全對話。美方可能由財部長貝森特(左)，中方由中國國務院副總理何立峰代表。(美聯社)

川習9月下旬峰會前，美中正籌備於9月中旬舉行AI安全對話。美方可能由財部長貝森特...
川習9月下旬峰會前，美中正籌備於9月中旬舉行AI安全對話。美方可能由財部長貝森特(左)，中方由中國國務院副總理何立峰代表。(路透)

精華 FAQ

  • 中方希望藉由大型商界代表團釋放合作意向，顯示雙邊仍有經貿互動空間。即使未必立即簽下大單，也可為後續採購與合作鋪路。

  • 北京除關注稀土、農產品與關稅外，最重視的是美方制裁與打壓清單，包括實體清單、涉軍清單及科研限制，認為這是必須正面交涉的核心問題。

  • 雙方討論重點包括AI主導的網路攻擊監測、模型安全、智能體失控風險，以及重大AI安全事件通報與軍事應用管理，目標是建立最低限度的溝通管道。

習近平 香港 貝森特

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