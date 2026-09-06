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習近平將率團訪美 學者：美方制裁清單是重點議題

中央社／台北6日電
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中國國家主席習近平與夫人彭麗媛9月2日結束訪問埃及。(美聯社)
中國國家主席習近平與夫人彭麗媛9月2日結束訪問埃及。(美聯社)

中國國家主席習近平預計9月下旬訪問美國，一個大型商業代表團據報將隨行。中國學者說，中方代表團此行基本以釋放合作意向為主，未必達成大額交易，而美方制裁清單是北京重點交涉議題。

美國總統川普日前表示，習近平與妻子彭麗媛將於24日到訪華府，美方屆時將以國宴接待。路透社近日則引述消息人士報導，一個大型商業代表團將隨同習近平訪美，此舉部分目的是表明中國支持與美國建立投資和商業往來的意願，同時在期中選舉前為白宮提供一些潛在的經濟成果。

對於習近平訪美以及大型商業代表團將隨行的消息，中國政府目前為止都未宣布及證實，港媒報導，上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，目前尚未收到習近平將率商界代表團訪美的正式消息，「但相信具備可能性」。

吳心伯告訴港媒，經貿始終是中美雙邊關係的核心主線，川普5月曾率陣容豪華的企業代表團赴中國交流，此後中方也有商業代表團訪美，雙方都有意改善經貿合作。

對於外界關注中國商界代表團此訪能否達成大規模交易，吳心伯分析，中美具備經貿合作基礎，例如中方有意採購美國農產品、波音飛機，美國也希望進口中國一些半成品設備，但「此訪大概率以釋放合作意向為主，未必會即時簽訂合約，將留待後續逐步跟進落地」。

相較於外界聚焦稀土、農產品、關稅等議題，吳心伯認為，美方近期接連加碼制裁中國企業及機構，不僅將千餘家中國企業納入實體清單，還推出涉軍清單、科研機構限制清單，復旦大學等多所中國大陸科研院校也受波及，「相關打壓性質惡劣，將是中方重點交涉議題」。

精華 FAQ

  • 路透社引述消息人士稱，將有大型商業代表團隨同訪美，但中國政府目前尚未正式宣布或證實；學者也表示，雖未收到正式消息，但認為確有可能。

  • 外界關注採購農產品、波音飛機，以及美方進口中國半成品設備等合作空間；不過學者認為，此訪大概率先釋放合作意向，未必會立即簽下大額合約。

  • 吳心伯指出，美方近期接連加碼制裁中國企業與機構，將千餘家中國企業納入實體清單，並擴及涉軍與科研限制清單，這些打壓措施將是中方重點交涉議題。

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