習近平9/24擬率大型商業團訪美 名單有誰受關注

AI摘要 文章摘要整理： 路透稱習近平擬於9/24率大型商業團訪華府，名單尚未曝光，外界關注中國企業家是否隨行，並視此為中美經貿與峰會氣氛的重要訊號。

路透引述兩名消息人士透露，中國國家主席習近平 準備率領一個大型商業代表團隨同訪問華府 。鑑於美國對中國投資抱持懷疑態度，以及北京當局與民營企業關係緊張，此舉相當罕見。

路透報導，習近平很少與企業高層一同出訪，自2020年北京對科技、教育和房地產業展開監管打壓以來，許多企業高層失寵。

這個為9月24日川習會 籌備的商業代表團此前未曾被報導。路透無法確定哪些高層將加入代表團。

川普政府日前才宣布對中國製造多數的無人機課100%關稅，美中兩國的AI競爭也日益激烈，使這次習近平會帶哪些中國企業家隨行，格外受到關注。

一位熟悉相關討論的消息人士表示，此舉部分目的在表明中國支持與美國建立投資和商業聯繫的意願，同時在期中選舉前為白宮提供一些潛在的經濟成果。

川普總統4日表示，習近平與妻子彭麗媛將於24日到訪華府，美方屆時將以國宴接待。被問及「川習會」希望達成的目標，他回應表示，美中擁有非常良好的貿易關係，「他們是競爭對手之類的，但我們與習主席的關係非常好」。

習近平上一次率領大型商業代表團訪問美國是在2015年，成員包括阿里巴巴創辦人馬雲、騰訊創辦人馬化騰，以及中國銀行業和國有企業高層。

在那次訪問期間，波音公司(Boeing)收到價值380億元的訂單。當時，習近平還會見包括蘋果公司執行長庫克(Tim Cook)、Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)及亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)在內的美國科技業高層。

相比之下，川普曾率領大型企業高層代表團訪問中國，包括2017年和今年5月的訪問，以尋求更大機會進入中國市場。

四名消息人士告訴路透，財政部長貝森特、貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)與中國副總理何立峰將於9月初會面，討論兩國元首峰會擬取得的成果。

這次是繼川普5月訪問北京後，習近平的回訪，這將是川習兩人今年第二度舉行峰會。然而，專家學者對這場峰會的期待並不高。