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「美AI大幅領先中國」 川普：非常期待習近平來訪 他現已尊重美國

編譯周辰陽／綜合報導
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中國國家主席習近平(左)預計9月24日訪問華府，與川普總統（右）會談。（路透）
中國國家主席習近平(左)預計9月24日訪問華府，與川普總統（右）會談。（路透）

川普總統2日表示，美國在人工智慧(AI)方面大幅領先中國，目前投入美國的投資規模創紀錄，並表示對中國國家主席習近平本月稍晚到訪感到非常興奮。

南華早報報導，川普在橢圓辦公室受訪表示：「AI快速發展，而我們在AI方面大幅領先中國。順帶一提，中國國家主席24日就要來了，這非常令人興奮。我非常期待接待他。我們有很多好事可談，也有很多非常、非常有建設性事情可和習主席討論。」

儘管專家指出，部分對美投資數字難以核實，甚至可能輕易撤回，但川普仍自稱他的政府在吸引巨額外國投資方面創下紀錄。

川普說：「美國從沒有像現在這樣，有20兆美元投資正湧入。先前紀錄是很多年前由中國創下的，但這次紀錄是當時的五倍。」

美國與加拿大貿易談判8月底破裂，雙方隨後宣布互徵關稅。川普3日表示，中國比加拿大更容易談判。他說：「很多人說，『最難打交道的是誰？是中國嗎，先生？是中國嗎？是越南嗎？』我說，『不，實際上是加拿大。加拿大自認有恃無恐。他們以前遇到的總統根本不知道發生了什麼，不只是上一個，而是所有人。』」

川普稍晚在白宮玫瑰園一場晚宴上還說，習近平如今高度尊重美國，而在前幾任美國總統任內並非如此。他說：「習主席兩周後來到這裡，他現在已經尊重美國了。」

專家表示，對川習9月峰會能否取得有意義成果或重大結構性改革，外界期待相對較低，情況與5月北京川習會時類似。保守派智庫美國企業研究所資深研究員古柏說：「我沒聽到太多消息，因不會有太多成果。」

精華 FAQ

  • 川普表示，美國在人工智慧領域已大幅領先中國，且AI正快速發展。他並稱目前流入美國的投資規模創下紀錄，顯示美國在科技與資本吸引力上占優。

  • 川普表示非常期待在24日接待習近平，認為雙方有很多好事可談，也有許多具建設性的議題可討論。他還說，習近平現在已經尊重美國，與過去不同。

  • 專家指出，外界對這場川習會能否取得重大成果或結構性改革期待不高，情況與5月北京會面相似。部分研究者甚至直言，目前聽到的消息顯示不會有太多成果。

習近平 川普 人工智慧

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