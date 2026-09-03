巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

巴基斯坦前駐美大使侯賽因·哈卡尼。圖為他2021年接受央視節目連線時畫面。（視頻截圖）

巴基斯坦 前駐美大使侯賽因·哈卡尼（Husain Haqqani）與美國哈德遜研究所高級研究員阿帕娜·潘德（ Aparna Pande）共同撰寫的一篇文章認為，美國正逐漸遠離近年在亞太地區參與的安全架構，因此可能放棄遏制中國的戰略。

兩人在「國家利益」雜誌撰寫的一篇題為「白宮 在沒有與盟友進行太多辯論或磋商的情況下，對美國的對華戰略進行了重大調整」的文章指出，過去幾年，美國總統和其他官員一直在談論美國外交和國家安全政策的「亞洲再平衡」 ，旨在限制中國日益增長的影響力。川普 第一屆政府將擴大美國存在並遏制中國的區域定義為「印太地區」。

文章說，但如今，川普政府似乎正在逐步瓦解為此目的而建立的安全架構。儘管沒有明說，美國似乎正在將其重心從印太地區轉移開來，甚至可能放棄了遏制中國的想法，轉而採取經濟手段。

文章稱，位於夏威夷的聯合作戰司令部於2018年更名為美國印太司令部，並於2026年6月更名為美國太平洋司令部，這標誌著其防禦職能比先前設想的更為有限。由澳洲、日本、印度和美國組成的「四方安全對話」（Quad）原本旨在成為亞洲版的北約核心，但在美國政府看來，其重要性已基本喪失。

該文提到，今年8月，美國國防部負責政策的副部長柯伯吉在馬尼拉發表講話時暗示，美國的印太野心可能只是「高談闊論的抽象概念和對永久單極格局的舒適幻想」。文章稱，他還試圖將其與「後冷戰時期的外交政策遺產」聯繫起來，稱其「過時且不明智」，卻隻字不提唐納德·特朗普總統在其第一任期內曾致力於維護美國在印太地區的霸權地位。

文章認為，美國戰略轉向亞洲和印太戰略的終結是美國政策的重大轉變。然而，這項轉變的實施缺乏深入的討論，一些問題仍懸而未決。它質問道，美國的宏觀戰略是否不再旨在阻止中國崛起成為與其勢均力敵的競爭對手？或者，美國不再認為主導印太地區是遏制中國崛起的關鍵？

文章稱，如果有人認為阻止勢均力敵的競爭對手崛起已不再可行，這可以理解，但政府內部無人公開提出這種觀點。如果不維護印太地區的航行自由並得到盟友的支持，就無法遏制中國的崛起，這一點顯而易見，因此可能沒有人會試圖提出其他政策選項。

文章認為，第二屆川普政府已經推翻了第一屆川普政府的路線。第一屆川普政府曾倡導兩黨共同支持的自由開放的印太戰略理念，並將四方安全對話視為亞洲聯盟與夥伴關係網絡的核心，認為該網絡對於遏制中國的野心至關重要。

文章稱，六年前，時任總統川普將中國列為「主要威脅」。時任國防部政策副部長科林．卡爾在2021年進一步定義：「中國是唯一一個能夠在經濟、技術、政治和軍事上對美國構成系統性挑戰的國家。」

但現任川普政府似乎並未將該地區視為主要競爭區域，而只是將其視為美國與中國競爭的另一個領域。

與加強與印太國家長期戰略夥伴關係不同，本屆政府更傾向缺乏宏觀策略的交易型做法。

它提到，2025年國家安全戰略（NSS ）建議透過減少敵對情緒和加強合作來管控與中國的競爭，而非像川普第一任期2017年國家安全戰略中提出的那樣採取長期戰略。 2025年美中之間反覆無常的貿易戰反映出，美國更傾向於透過達成協議來應對挑戰，而不是動員一個由美國硬實力支持的聯盟來獲得更大的影響力。

該文最後說，儘管更廣泛的技術競爭以及確保供應鏈的韌性和可靠性仍然是摩擦點，但本屆政府並未特別強調中國對美國的威脅。這或許並非壞事，但這相當於一項關鍵政策的轉變，卻沒有事先通知盟友，也沒有向美國民眾解釋。