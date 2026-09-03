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華男遭ICE拘留猝死 中促美調查…去年3月來已5名中國公民羈押死亡

記者胡玉立、記者邵敏／綜合報導
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一名中國公民在塞班ICE拘留數小時後死亡，中國政府已促請美國解釋。圖為ICE在明...
一名中國公民在塞班ICE拘留數小時後死亡，中國政府已促請美國解釋。圖為ICE在明州的拘留中心。(路透)

美國移民及海關執法局(ICE)1日發布新聞指出，現年51歲的中國籍男子魏連勇(Lianyong Wei，音譯)因涉嫌在美國自治邦北馬利亞納群島(Northern Mariana Islands)家中攻擊一家五口，8月21日遭當地公共安全部門逮捕；22日魏連勇被ICE拘留在塞班島(Saipan，北馬利亞納群島首府)拘留中心等待遣返程序；23日在當地一家醫院去世。中國政府已表達嚴重關切，敦促進行徹底調查。

美聯社報導，魏連勇是去年3月以來，至少第五位在ICE或美國邊境巡邏隊拘留期間死亡的中國公民。前四起死亡事件，兩起被判定為自殺，另兩起死於醫療併發症。

川普總統去年1月重返白宮以來，至少已有57名遭ICE拘留者死亡；死亡率令公共衛生專家、移民權益倡議者和墨西哥政府感到震驚。

ICE表示，塞班島拘留所警衛8月23日在例行晨間巡查時，發現魏連勇失去意識；魏連勇被送入醫院急診室並「採取生命維持措施」後，宣告不治。ICE正在調查死因。

ICE表示，魏連勇2019年2月進入美國領土(北馬利亞納群島)，當時只獲准停留兩周。今年7月，美國對魏連勇啟動遣返程序，下次聽證會原定9月舉行。

根據ICE數據，塞班島拘留中心今年平均每天關押18名ICE拘留者。北馬利亞納群島約有5萬居民。

ICE沒有透露魏連勇是否接受入院體檢。ICE曾承諾所有被拘留者須在12小時內進行體檢。醫學專家表示，徹底體檢對預防死亡至關重要。

中國駐洛杉磯總領事館表示已獲悉魏連勇死訊。總領事館發聲明表示：「我們已就此事向美國有關當局表達嚴重關切，並要求對其死因進行及時徹底調查，公布調查結果，協助死者家屬處理善後事宜，並採取措施防止類似事件重演。」

北馬利亞納群島懲教局局長托雷斯(Anthony Torres)聲明表示：「該事件發生後，懲教局正在審查相關程序，將採取一切必要糾正措施，加強預防因應。」

自2025年1月以來，至少已有57名ICE羈押人員死亡。這一死亡人數引起公衛專家、移民權益倡議人士以及墨西哥政府的密切關注。

精華 FAQ

  • 魏連勇因涉嫌在北馬利亞納群島住處攻擊一家五口，被當地警方逮捕後交由ICE拘留，22日進入塞班島拘留中心，23日被發現失去意識送醫，最後宣告不治。

  • 報導指出，這已是去年3月以來至少第5名中國公民在ICE或邊境巡邏隊拘留期間死亡；同時，57名拘留者死亡的整體數字也引發外界對醫療、管理與安全程序的質疑。

  • 中國駐洛杉磯總領事館已向美方表達嚴重關切，要求及時徹底調查死因、公布結果，協助家屬處理後事，並採取有效措施，避免類似事件再次發生。

ICE 猝死 遣返

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