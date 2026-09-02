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川普：非常期待習近平24日訪美 中國比加拿大更好談貿易

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普2日在白宮玫瑰園出席共和黨國會議員夏末烤肉活動並發表談話。（歐新社）
美國總統川普2日在白宮玫瑰園出席共和黨國會議員夏末烤肉活動並發表談話。（歐新社）

美國總統川普2日聲稱，美國在人工智慧（AI）方面大幅領先中國，並吹捧所稱前所未有的對美投資流入規模，同時表示，對中國國家主席習近平本月稍晚到訪感到非常興奮。

南華早報報導，川普在橢圓辦公室受訪時表示：「AI正在快速發展，而我們在AI方面大幅領先中國。順帶一提，中國國家主席24日就要來了，這會非常令人興奮。我非常期待接待他。我們有很多好事情可以談，也有很多非常、非常有建設性的事情可以和習主席討論。」

儘管專家指出，部分對美投資數字難以核實，或者涉及名義上的承諾，甚至可能輕易撤回，但川普仍稱讚自己的政府在吸引巨額外國投資方面創下紀錄。他說：「美國從來沒有像現在這樣，有20兆美元投資正在湧入。先前的紀錄是很多年前由中國創下的，但這次的紀錄是當時的五倍。」

美國與加拿大貿易談判8月底破裂，雙方隨後揚言互徵關稅。川普3日表示，中國比加拿大更容易談判。他說：「很多人說，『最難打交道的是誰？是中國嗎，先生？是中國嗎？是越南嗎？』我說，『不，實際上是加拿大。加拿大覺得自己有恃無恐。他們以前遇到的總統根本不知道發生了什麼，不只是上一個，而是所有人。』」

川普稍晚在玫瑰園的一場晚宴上還暗示，習近平如今對美國抱持高度尊重，而在前幾任美國總統任內並非如此。他說：「習主席2周後來到這裡時，他現在已經尊重美國了。」

儘管川普態度樂觀，美國財政部長貝森特1日仍嚴厲批評中國，未能在本周於北卡羅來納州舉行的20國集團（G20）財長會議上簽署聯合公報。他進一步指出：「非市場經濟體不能沒完沒了大量輸出廉價商品，這種做法不可能持續下去。」

專家也表示，對於川習9月峰會能否取得有意義成果或重大結構性改革，外界期待相對較低，情況與5月北京川習會時類似。保守派智庫美國企業研究所資深研究員古柏（Zack Cooper）說：「我沒有聽到太多消息，因為不會有太多成果。」

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精華 FAQ

  • 川普表示，美國在人工智慧發展上大幅領先中國，並以此作為美國競爭力的象徵。他同時藉由即將到來的川習會，強調雙方仍有許多可建設性討論的空間。

  • 川普說自己非常期待接待習近平，並稱習近平如今已對美國抱持高度尊重。他也表示，屆時雙方會有很多好事情可以談，顯示其對會晤氣氛相當樂觀。

  • 報導指出，專家對9月川習峰會能否帶來重大結構改革並不樂觀，因為目前幾乎沒有跡象顯示會有大成果。即使川普態度樂觀，外界仍認為實質突破有限。

習近平 川普 加拿大

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