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G20聯合公報聚焦廉價品傾銷 中國持異議未發表

編譯中心、記者廖士鋒／綜合報導
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財政部長貝森特(中)1日在G20財長會議發言，會議聚焦主權債務議題。(美聯社)
財政部長貝森特(中)1日在G20財長會議發言，會議聚焦主權債務議題。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

G20財長會上，多數國家同意應處理非市場經濟體廉價出口造成的失衡，但中國反對相關措辭，導致會後僅發主席聲明，美中貿易分歧再度浮現。

財政部長貝森特1日表示，20國集團(G20)財經首長會議中，除中國以外19個成員都認同，非市場經濟體持續輸出大量廉價商品已造成全球經濟失衡，必須設法處理。不過，中方反對相關表述，G20最終未能就聯合公報達成共識，凸顯美中貿易政策分歧。

貝森特在北卡州艾許維爾兩天的G20會議結束後表示：「我們認為，非市場經濟體不斷輸出廉價出口產品，是不可持續的。」

貝森特指出：「擁有全球最大且不可持續的經常帳盈餘國家中國，就是持反對意見的國家。」由於中國不同意部分內容，美國最後改以主席聲明取代聯合公報。中國外交部則指出，對會議未能發表公報「深表遺憾」。

美國還試圖拉攏盟友加強對伊朗的經濟壓力。貝森特表示，美國提出的制裁與孤立措施獲得廣泛支持，歐盟、英國及阿聯準備參與。

然而，川普政府的貿易政策正面臨盟友反彈。德國副總理兼財長克林拜耳批評，美國發起的關稅戰，包括與加拿大的貿易爭端，破壞彼此信任，最終可能讓各方都受到傷害。

美國指責中國造成貿易失衡。貝森特表示，他早在川普總統第二任期開始時就曾警告其他國家，美國提高關稅後，中國商品可能轉而大量湧入其他市場，如今相關情況已發生，各國應重新檢視貿易政策，保護本國就業與製造業。

中國央行行長潘功勝表示「從不刻意追求貿易順差」，他在會上指出，貿易保護主義上升、國家安全問題泛化、政策環境不可預期是近年來全球失衡問題加劇的重要原因。他強調解決全球失衡「需要各國推動自身結構性改革」。

全球公債賣壓2日盤中未止，乍看為美伊衝突再起推升油價，從而加劇市場對通膨與利率前景的憂慮，但專家指出，真正肇因在於投資人對財政信心減弱，並且對剛閉幕的G20財長會打了不及格分數。

精華 FAQ

  • 因為除中國外的19個成員雖多同意相關表述，但中方反對把廉價出口與全球失衡直接連結，最終無法形成共識，只能改以主席聲明取代聯合公報。

  • 他指稱非市場經濟體持續大量輸出廉價商品，已造成全球經濟失衡；並點名中國擁有全球最大且不可持續的經常帳盈餘，是持反對意見的一方。

  • 除了美中在貿易失衡上的對立，美國也在拉攏盟友加大對伊朗施壓，但川普政府的關稅政策引發德國等盟友反彈，顯示貿易與制裁路線都存在爭議。

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