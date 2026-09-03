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克宮拋美中俄三方會談 分析：指恐削弱美國與盟友關係

編譯茅毅、記者張鈺琪／綜合報導
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克里姆林宮表示，今年11月在深圳舉行的APEC會議，有可能促成川習普三方會談。圖...
克里姆林宮表示，今年11月在深圳舉行的APEC會議，有可能促成川習普三方會談。圖為川普(左)今年5月訪問北京，與習近平會面。(新華社)

俄羅斯總統普亭的外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）1日表示，普亭、美國總統川普和中國國家主席習近平可能在11月中國深圳亞太經合會(APEC)領袖會議期間，舉行三方峰會。

鄂夏柯夫是在吉爾吉斯首都比許凱克發表上述談話。中國主導的上海合作組織在當地舉行兩天峰會，習近平與普亭均出席，峰會於1日結束。

川普曾曝 將赴大型會議

鄂夏柯夫被俄羅斯國營電視台問到俄美中三方是否可能舉行峰會，他表示，「這議題有被討論，有這個可能性」。他還表示，三位領袖可望出席深圳APEC領袖會議；「如果事情如同目前所說的那樣發展，那麼三人就有可能舉行會談」。

鄂夏柯夫表示，普亭計畫出席APEC峰會並與習近平及川普會談，可能是雙邊會談，也可能是三方共同會談。

普亭5月確認有意出席APEC峰會，川普6月表示，他今年會再去中國參加一場「大型會議」，外界普遍認為他是指11月深圳APEC峰會。

中國外交部發言人郭嘉昆2日回應，目前沒有可以提供的信息。白宮發言人凱利則說：「目前我們沒有關於川普總統是否出席APEC的任何公告。」

川普、習近平和普亭之間多次雙邊會晤，三人若真的安排在深圳會面，將是美中俄三國元首首次以三方形式舉行正式峰會。

中俄測試 破壞西方團結

南華早報引述美國分析人士報導，這樣的三方峰會可能削弱美國長期以來建立的盟友關係。

保守派智庫美國企業研究所研究員庫珀表示：「如果真的發生，我不會感到意外，因為很明顯，川普把這次深圳之行視為一個與他最具威權色彩的朋友們見面的機會。」

他說：「這會向美國的盟友與夥伴傳達一個令人極擔憂訊息。川普持續抨擊許多我們最親近的盟友，從加拿大、歐洲到南韓。」

庫珀說，這樣的會面有助於中俄削弱西方國家盟友關係，可能破壞西方陣營團結，「這會進一步加速許多美國盟友降低對美國依賴，也可能讓俄羅斯和中國更有膽量進一步測試這些同盟關係。這是一個非常令人擔憂的可能性。」

重大會面 習扮協調角色

川普考慮APEC峰會行程時，一個重要因素可能是北韓領導人金正恩是否同意與他會面。上月底川普告訴記者，他預計今年與金正恩會面，並表示北韓有57枚核彈。

分析人士表示，如習近平、川普與普亭真舉行會談，無論是在APEC峰會或12月的佛州G20峰會，習近平都可能扮演居中協調角色。

華府顧問公司斯考克羅夫特集團在報告中表示：「習近平將提出促成三方會談的方案。川普曾表示，他會讓普亭參與。習近平則會說，他將設法促成俄羅斯領導人出席。」

克里姆林宮表示，今年11月在深圳舉行的APEC會議，有可能促成川習普三方會談。圖...
克里姆林宮表示，今年11月在深圳舉行的APEC會議，有可能促成川習普三方會談。圖為普亭1日在上合會議回答媒體提問。(美聯社)

精華 FAQ

  • 普亭外交顧問鄂夏柯夫表示，三位領袖出席11月深圳APEC的可能性存在，因此三方峰會「有被討論」。他並稱，若行程如目前所說發展，就可能安排雙邊或三方會談。

  • 報導指出，若川普、習近平與普亭真的在深圳同框，將是美中俄三國元首首次以正式三方形式舉行峰會。這不僅罕見，也會被視為全球權力互動的重要訊號。

  • 美國分析人士認為，這類會面可能向盟友傳達美國外交立場不穩定的訊號，進而削弱盟友對美國的信任。中俄也可能藉此測試西方同盟，促使部分盟友降低對美國依賴。

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