貝森特：G20聯合公報難產 全因中國扯後腿 不願面對龐大貿易逆差

貝森特說：「全球經常帳順差最大、而且難以持續的國家——中華人民共和國——就是持反對意見的一方。」（路透）

美國財長貝森特 表示，中國因不滿G20對龐大貿易順差的立場，阻止本周財長和央行總裁會議發表聯合公報，也使全球貿易失衡再度成為美中交鋒焦點。

貝森特周二在北卡羅來納州艾許維爾舉行的G20會議記者會上說：「全球經常帳順差最大、而且難以持續的國家——中華人民共和國——就是持反對意見的一方。」他周三接受福斯新聞訪問時又說：「很遺憾，中國不願加入共識。」

中國周三發布的新聞稿並未直接回應貝森特，但財政部 副部長廖岷說，各方應「全面、客觀、平衡看待全球失衡問題」，並透過促進發展，從根本上解決開發中國家的債務問題。

廖岷說，G20成員應維護自由貿易，推動包容、普惠的經濟全球化，為國際貿易和資本流動營造有利的政策環境。

貝森特周二則不點名批評中國說，「非市場經濟體源源不絕向外輸出廉價商品，這種做法無法持續」。

由於G20成員自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後屢有歧見，近年已經常無法發表傳統的聯合公報。這次會議最後也改由主席國美國發布主席聲明。

聲明指出，長期維持龐大對外順差的國家，應消除壓抑國內消費的扭曲因素，避免經濟成長過度依賴出口，因為這些政策會對全球、區域和國內市場造成不利外溢效應，並加深經濟依賴。

美國財政部發布的主席聲明顯示，中國也反對有關荷莫茲海峽船舶自由通行、成立工作小組研究及改善貿易失衡、國際貨幣基金（IMF）監督失衡的權限，以及債務重整等段落。

貝森特周三說，聲明還涉及關鍵礦物、產能過剩、傾銷及中央計畫經濟等議題，「中國都不願簽署」。他並說，除中國外，其餘19個G20成員，包括俄羅斯，都支持主席聲明。

中國2025年貿易順差創下1.2兆美元新高，比前一年增加20%，貝森特也把這項議題列為本次會議重點。美國去年對中國貿易逆差則約2000億美元。

貝森特周三再次批評中國透過政府政策壓抑內需、仰賴出口帶動成長，並稱中國約有相當於國內生產毛額（GDP）4%的資金用於「產業補貼」，其中一部分流向汽車業。他還點名比亞迪（BYD）是受惠者之一。

貝森特說，他在G20會議期間也和中方代表就人工智慧（AI）進行一些「有限度的」交流，但主要對口、中國國務院副總理何立峰並未與會。他預期，中國國家主席習近平本月和美國總統川普會面時，AI將成為討論議題。

貝森特也認為，AI資本支出激增將帶動生產力提升，進而有助抑制通膨，「我猜未來六個月，我們就會開始看到這方面的好處」。