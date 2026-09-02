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川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

談貿易失衡 貝森特：G20國家也應用關稅擋下中國貨

編譯陳韻涵／綜合報導
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20國集團(G20)財長會議8月31日至9月1日在北卡羅來納州艾許維爾(Asheville)召開，議題聚焦中國；財政部長貝森特(Scott Bessent)1日鼓勵部分G20成員國仿效川普政府的作法，以關稅等手段因應全球貿易失衡問題，聯合公報措辭也因貿易失衡問題而出現協商困難的情況。

美聯社報導，貝森特告訴記者，川普總統第二任期初期，他已警告其他國家，美國築起「關稅牆」將導致中國貨品轉而湧入其他國家的市場。

貝森特說：「遺憾的是我說對了。全世界或許該認真檢討，該如何保護本國人民的工作與製造業基礎，避免產業外流。」

貝森特在會中表示，一些「非市場經濟體」正以龐大的貿易失衡「吸走」全球成長動能。

路透報導，中國由於內需持續疲弱，持續擴大電動車、半導體等產品出口，7月出口年增23.9%，促使歐洲多國要求加強管制中國貨。

波蘭財長多曼斯基(Andrzej Domanski)表示，「我們確實知道人民幣被嚴重低估，中國正積極補貼出口，這對歐洲而言也是個問題。」

中國對歐盟商品貿易順差去年已達3606億歐元，較2024年增加15%，今年持續擴大。

歐盟經濟事務執委杜姆布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)也認同，中國是全球經濟失衡主因之一，但他認為歐美同樣必須承擔責任。

德國財長克林拜耳(Lars Klingbeil)則指出，美國與以色列主導的伊朗戰爭，加上美方持續的關稅手段，也是拖累全球經濟的不確定因素。他說：「不確定性是經濟成長的毒藥，美國推動的關稅衝突破壞盟國之間的信任，例如美國目前與加拿大的貿易衝突。」

官員透露，G20財長會議聯合公報中有關全球失衡的段落協商困難，中方反對公報點名「非市場經濟體」(non-market economies)，也不同意就關鍵礦產供應限制措施使用強硬措辭。

北京自2025年4月起對稀土實施出口管制，此舉波及各國企業；日本財相片山皋月(Satsuki Katayama)呼籲各國，撤除關鍵礦產出口限制。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他鼓勵部分G20成員國仿效川普政府，透過關稅等手段應對中國貨品外溢與全球貿易失衡，並強調應保護本國工作與製造業基礎。

  • 因為各國對全球失衡、非市場經濟體的表述，以及關鍵礦產供應限制的措辭分歧很大，中方也反對公報直接點名相關內容。

  • 歐洲官員憂心中國出口補貼與人民幣低估加劇競爭壓力，日本則呼籲撤除關鍵礦產出口限制，認為這些措施影響各國企業供應鏈。

貝森特 關稅 川普

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