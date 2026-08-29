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習近平擬攜企業團9月訪美 貿易休戰「幾乎肯定」續延

編譯周辰陽／綜合報導
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川普總統與中國國家主席習近平5月15日在北京中南海會晤時握手。(路透)
川普總統與中國國家主席習近平5月15日在北京中南海會晤時握手。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

南華早報稱，美中正籌備延長貿易休戰，並研議習近平9月訪美時是否帶企業團，雙方同時就協議期限與投資安排持續角力。

南華早報28日獨家報導，知情人士表示，美中正準備延長去年在南韓釜山達成的「貿易休戰協議」。雙方官員也在討論，中國國家主席習近平9月率團訪美、舉行第二次川習會時，是否將有企業領袖隨行。

中國外交部長王毅26日在北京會見美國駐中國大使龐德偉(David Perdue)。龐德偉事後在X發文表示，雙方就習近平赴華府進行國事回訪的籌備工作進行富有成效的討論。四名知情人士表示，由於美國企業高層5月也曾隨川普訪中，雙方正協商中國企業領袖是否隨團，構想以互惠為出發點。

知情人士指出，北京希望帶企業領袖同行，許多中國企業仍有意赴美投資，中方也有意加快目前陷入停滯的「投資委員會」(Board of Investment)談判。由於另一項5月川習會成果「貿易委員會」(Board of Trade)協議與中方企業商業利益直接相關，納入協議的中國企業也可能成為代表團成員。

「貿易委員會」目前籌設工作已進入最後階段，重點是確認不涉及敏感領域、可享關稅減讓的產業和產品，雙方各自的貿易額上限為300億美元。消息人士表示，企業代表團可能有助雙方從對抗轉向可控的經濟競爭，也讓中美企業領袖藉峰會建立關係。

不過，另一名消息人士表示，是華府要求組成企業代表團。企業代表團與貿易談判正同步進行，雙方都希望9月峰會取得具體成果。

川普與習近平2025年10月在南韓釜山達成為期一年的貿易休戰協議，消息人士表示，儘管近期美中互有報復措施，協議仍很可能、甚至「幾乎肯定」會延長，只是在期限上仍有分歧。

北京希望將協議延長至川普任期結束，以取得更長期的穩定，並將眼中的有利協議「鎖定」下來。華府則尋求再延長一年，川普政府對期限「故作神祕」，以營造握有談判籌碼的印象。

精華 FAQ

  • 雙方最主要的焦點是延長去年釜山達成的貿易休戰協議，同時也在協商9月可能舉行的川習會安排，包含是否讓企業領袖隨行以及相關經貿成果。

  • 企業代表團被視為互惠安排的一部分，若成行可讓中美企業高層直接建立關係，也有助推進投資委員會與貿易委員會談判，並促成更具體的峰會成果。

  • 北京希望把協議延長到川普任期結束，以換取更長期穩定並鎖定有利條件；華府則傾向再延1年，並刻意保留模糊空間以維持談判籌碼。

習近平 川習會 王毅

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