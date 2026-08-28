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H-1B申請費擬漲 鳳凰城台積電台灣社區受衝擊

編譯廖振堯／綜合報導
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台積電在亞利桑納州的外觀，川普政府擬將H-1B簽證的申請費用提高至10萬3265...
台積電在亞利桑納州的外觀，川普政府擬將H-1B簽證的申請費用提高至10萬3265元，台積電可能受影響。(中央社)

川普政府24日宣布擬將H-1B簽證的申請費用提高至10萬3265元，聯邦官員表示此次費用上漲是為了促使企業雇用美國工人，但這項政策可能會打擊高度依賴H-1B簽證計畫的科技巨頭，例如台積電(TSMC)及其周圍不斷成長的台灣社區。

亞歷桑納州地方媒體AZFamily報導，台積電位於鳳凰城北部的大型晶片廠推動了住房和人口直線上升，台灣家庭湧入已經改變了當地面貌，推土機和起重機大興土木蓋房，成為當地獨特的風景。這些員工大多依賴H-1B簽證，如果新收費政策最終生效，他們將立即受到衝擊。

目前持H-1B簽證在台積電工作的廖先生(Yi-Chih Liao)回憶起自己剛到亞州時，台灣社區的規模還很小，如今這裡已發展成為一個繁榮的文化中心。他得知可能費用高達10.3萬元後，擔心未來那些希望走同樣道路的員工和家庭會面臨困境，「依我看這對社區來說絕對是個壞消息。」

美國亞裔房地產協會(Asian Real Estate Association of America)大鳳凰城分會主席陳女士(Rebecca Chen)已幫助超過100個家庭從台灣遷居鳳凰城，她表示當地不斷壯大的商業網路，是新移民搭建的一座重要橋樑，「這些餐廳和服務機構實際上連接了亞利桑納州和鳳凰城，也連接了他們的家鄉。他們把鳳凰城視為他們的第二個家，這裡更有回家的感覺。」

這種聯繫是當地企業發展的關鍵，如位於鹿谷(Deer Valley)的大苑子(DaYung's Tea)手搖飲店，便是王先生(Elms Wang)跟林女士(Angel Lin)夫妻經營，他們從台灣搬到鹿谷地區不是為了在台積電工作；王先生說當時選店面的時候還沒到美國，所以自然而然先在台積電附近找。他們認為這份事業不僅僅是調製珍珠奶茶而已，還是為了傳承在亞洲的文化，更重要的是融入這裡的社區、適應這裡的文化，讓兩種文化互相融合。王先生估計至少40%的顧客來自台灣，其餘60%是當地居民。

但擬議中的新簽證費用可能會影響企業和社區成長，因為對台積電這類企業而言，為台灣專業人才提供簽證贊助的成本將大幅增加。

精華 FAQ

  • 川普政府宣布，H-1B簽證申請費擬提高至10萬3265元，目的是促使企業優先雇用美國工人，但也可能對依賴外籍專才的科技企業造成明顯壓力。

  • 因為台積電鳳凰城廠區吸引大量台灣員工與家庭移入，許多人仰賴H-1B簽證工作；若費用大增，企業贊助簽證的成本上升，社區成長也可能放緩。

  • 鳳凰城北部在台積電帶動下，住房與人口快速增加，餐廳、飲料店等台灣商業網路也逐步成形，成為新移民連結家鄉與融入當地的重要橋樑。

簽證 台積電

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