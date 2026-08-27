FBI查扣中國支持駭客平台 NASA、Fed等重要機構曾遇襲

司法部與聯邦調查局26日宣布，已依聯邦法院授權，查扣與兩個駭客平台「QScan」及「QTRouter」相關的網域。圖為參加者在拉斯維加斯舉行的駭客大會輸入指令。(路透)

司法部與聯邦調查局(FBI )26日宣布，依聯邦法院授權，查扣與兩個駭客 平台「QScan」及「QTRouter」相關的網域，讓這兩套被指用於攻擊美國關鍵基礎設施及敏感網路的駭客工具失去運作能力。

根據加州南區聯邦法院解封的文件，QScan與QTRouter由名為「QTFY」的中國國家支持駭客組織建立及營運，背後涉及中國南京鑫玖維網絡科技有限公司。美方稱，QTFY的付費客戶包括中國國家安全部及中國人民解放軍。

司法當局表示，QTFY的攻擊目標涵蓋多個重要政府機構，包括美國國家航空暨太空總署(NASA )、聯準會(Fed)、能源部、司法部、衛生與公共服務部、國立衛生研究院(NIH)及聯邦參院。此外，醫院、電信業者、電力公司、金融機構及國防承包商等，也被列為攻擊或入侵目標。相關活動至少可追溯至2018年。

司法部指出，QScan會掃描全球網路上的漏洞裝置，並自動入侵大量「物聯網」(IoT)設備，例如路由器等，再將遭控制的設備納入QTRouter網路。

QTRouter則利用這些被入侵的設備、商業代理伺服器及租用的虛擬私人伺服器(VPS)，建立一套「混淆網路」，讓駭客可以透過其他國家甚至受害者所在地附近的設備發動攻擊，使攻擊看起來並非來自中國，增加追蹤及辨識難度。

FBI表示，QScan具備大規模掃描及漏洞利用能力，2024年單日甚至曾完成超過200萬次掃描或漏洞利用任務。調查人員也發現，QTFY曾利用相關工具攻擊美國政府及其他敏感網路。

此次行動的關鍵，在於對駭客基礎設施進行「斷鏈」，以阻止相關平台繼續被用於大規模網路攻擊。美方查扣網域後，兩套駭客平台將無法正常運作。

FBI局長巴特爾(Kash Patel)表示，這些工具被中國政府支持的網路行動者用來掩蓋攻擊來源，FBI此次已查扣相關基礎設施並關閉平台。

司法部長Todd Blanche強調，針對美國關鍵基礎設施的國家支持型駭客將受制止及追訴，這次行動也是美方近年持續瓦解中國支持駭客基礎設施的一環。

事實上，FBI近年已多次針對相關網路攻擊採取技術性行動。2025年曾從超過4000台遭感染的美國電腦移除PlugX監控惡意軟體；2024年則瓦解由數十萬台遭感染IoT設備組成的殭屍網路；2023年也曾破壞中國支持駭客組織Volt Typhoon用來掩蓋攻擊來源的另一個殭屍網路。