川普宣布國家緊急狀態 恐劍指中國
路透與法新社報導，川普總統26日簽署行政命令，以外國供應的電力設備可能使美國電網出現國安漏洞為由，宣布國家進入緊急狀態，並禁止企業購買、進口或安裝部分外國製設備。命令並未點名中國，但中國製電網零組件多年來一直令美國官員憂心。
白宮表示，外國製造的「大型電力系統」（bulk-power system）設備可能存在國安弱點，對美國構成「異常且非比尋常的外國威脅」。大型電力系統是由高壓輸電線路、變電所及發電廠構成，負責將電力輸送至全美各地的骨幹網路。
根據行政命令，企業不得在美國購買或安裝某些外國製大型電力系統設備，禁令也涵蓋可能造成網路安全或營運風險的關鍵軟體與數位功能。命令另要求能源部長針對已投入使用的相關設備設定繼續運作條件。
川普在命令中表示，人工智慧資料中心及其他先進科技計畫快速發展，使美國比以往任何時候都更依賴穩定供電，一旦電網癱瘓，造成的破壞將遠比過去嚴重。
命令並警告，外國製設備的軟體中可能藏有數位「後門」，讓其他國家透過祕密存取管道控制或關閉設備。相關限制適用於遭美國武器禁運或制裁的國家，以及川普政府認定其政府行為損害美國利益的國家。
路透去年曾報導，美國專家拆解連接電網的設備、檢查安全問題時，在部分中國製太陽能變流器中發現產品文件未列出的可疑通訊裝置。歐盟執委會今年稍早也決定，禁止由公共資金支持的能源計畫使用中國製變流器。
華府過去也曾以類似國安理由施壓盟國，要求將華為及中興通訊排除在新建行動通訊網路之外，主張北京可能迫使兩家公司從事間諜活動或破壞基礎設施。兩家公司後來均被美國監管機關列入黑名單。
白宮與川普都主張，外國製造的電力設備可能帶有國安弱點與網路風險，甚至藏有後門，足以讓外國勢力秘密控制或破壞美國電網。 命令禁止企業在美國購買、進口或安裝部分外國製大型電力系統設備，並將可能造成網路安全或營運風險的關鍵軟體與數位功能一併納入限制。 雖然命令未直接點名中國，但美國長年憂心中製電網零組件安全，路透也報導曾在部分中國製太陽能變流器中發現可疑通訊裝置，顯示針對性明顯。
精華 FAQ
白宮與川普都主張，外國製造的電力設備可能帶有國安弱點與網路風險，甚至藏有後門，足以讓外國勢力秘密控制或破壞美國電網。
命令禁止企業在美國購買、進口或安裝部分外國製大型電力系統設備，並將可能造成網路安全或營運風險的關鍵軟體與數位功能一併納入限制。
雖然命令未直接點名中國，但美國長年憂心中製電網零組件安全，路透也報導曾在部分中國製太陽能變流器中發現可疑通訊裝置，顯示針對性明顯。
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