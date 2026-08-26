美指中國駭客入侵司法部、NASA等機構 已查封相關網域

司法部長布蘭希表示，將制止並依法起訴企圖鎖定美國關鍵基礎設施且受國家資助的惡意駭客。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美司法部指中國駭客入侵多個關鍵政府機構。

美司法部指中國駭客入侵多個關鍵政府機構。 重點二： FBI查封QScan與QTRouter相關網域切斷攻擊管道。

FBI查封QScan與QTRouter相關網域切斷攻擊管道。 重點三：法院文件稱QTFY受中國國安與解放軍委託提供駭客服務。

美國司法部 今天表示，一項中國駭客 行動曾入侵美國司法部、美國國家航空暨太空總署（NASA ）、聯邦準備理事會（Fed）、聯邦參議院等機構；目前透過法院授權查封相關網域，切斷惡意網路攻擊者使用駭客平台的管道。

司法部透過新聞稿表示，司法部和聯邦調查局（FBI）宣布透過法院授權查封相關網域，切斷惡意網路攻擊者使用名為QScan與QTRouter這兩個駭客平台的管道；這些平台曾被用於攻擊美國關鍵基礎設施及其他敏感網路。

新聞稿指出，根據加州南區法院解密的法院文件，名為QTFY的中華人民共和國國家資助組織，受僱於總部位於中國的南京鑫玖維網路科技有限公司，創建並營運QScan和QTRouter。

司法部表示，QTFY網路入侵活動的受害者包括NASA、聯準會、司法部、美國能源部、衛生與公共服務部、國家衛生研究院（NIH）及美國參議院。

根據法院文件，QTFY向其付費客戶，包括中國國家安全部和中國人民解放軍，提供電腦駭客服務；這些駭客服務包括QScan與QTRouter。QTFY的電腦基礎設施至少自2018年起，就被用於入侵美國及全球的關鍵基礎設施與其他敏感網路。

司法部長布蘭希（Todd Blanche）表示，將制止並依法起訴企圖鎖定美國關鍵基礎設施且受國家資助的惡意駭客。「聯邦執法部門調查並停用中國的惡意軟體，這是為了打擊中華人民共和國資助無差別駭客活動的一系列技術行動中最新的動作」。

聯邦調查局局長巴特爾（Kash Patel）說，為支持美國總統川普（Donald Trump）的「美國網路戰略」，FBI正加大力度改變對手行為並捍衛國土網路安全。

路透社報導，關注中國網路活動的專家指出，民間外包商經常代表中國各政府機構執行受人矚目的入侵行動。

資安公司SentinelOne專注於中國議題的分析師卡瑞（Dakota Cary）表示：「在過去10年中，提供特定領域攻擊性服務的公司數量大幅增加。」