英媒：中國鬆綁Nvidia H200晶片管制 字節跳動、騰訊各獲1萬顆

金融時報19日報導，中國已批准少量輝達H200晶片進口，但希望將大部分晶片留在境外，以支持國內晶片製造商。(路透)

金融時報19日報導，中國正試圖協助領先的人工智慧（AI）公司追趕美國競爭對手，已批准少量輝達 （Nvidia）H200晶片進口。

由於美國出口管制，中國客戶不得購買輝達最先進晶片，H200至少落後兩代。2名知情人士表示，字節跳動 與騰訊近幾周各自收到約1萬顆H200處理器，另外幾家中國科技集團可能很快也會獲准接收規模相近的出貨。

美國許可證允許輝達H200晶片運往中國大陸和香港。其中一人表示，儘管前述中國集團已獲美國批准，可各自購買最多10萬顆H200，但北京希望將大部分晶片留在中國大陸以外，以支持國內晶片製造商。除了獲准進入中國大陸的少量H200晶片，中國監管機構也已告訴企業，可將這類處理器運往香港並在當地使用。

不過，允許晶片進入香港對中國科技集團仍是一大挑戰，因為當地缺乏足夠的資料中心容納這些晶片。此外，香港受供電問題限制，容量不足，短期內不太可能改善。一名知情人士表示：「這是兩難。每個人都需要這些晶片，但都很難找到在香港使用的方法，希望管制能逐步放寬。」

多名知情人士表示，輝達目前約有50萬顆H200晶片庫存，主要為中國客戶準備，但受北京限制，銷售一直受阻。一名人士表示，聯想等部分輝達合作夥伴上周已告知中國客戶，可以恢復下單購買含H200晶片的產品。一名直接知情人士表示，採購仍須透過國家發改委監管的申請程序另行取得批准。

中國持續實施進口管制，反映北京希望支持以華為為首的國內晶片製造商，但中國缺乏最先進的晶片製造設備，短期內將難以滿足快速增加的國內需求，意味仍須進口部分輝達晶片，尤其用於人工智慧訓練。中國監管機構最近已開始放寬對美國晶片的限制，以確保國內領先的人工智慧開發商能繼續訓練最先進模型。一名熟悉監管思路的人士表示，中國企業正競相與Anthropic的Mythos 5等先進模型競爭。

上個月，中國人工智慧實驗室Moonshot發布K3模型，效能幾乎可與美國最先進模型匹敵。阿里巴巴、DeepSeek和Z.ai隨後都推出智慧水準相近的模型，顯示中美領先實驗室之間的差距已縮小。知情人士表示，中國實驗室愈來愈多使用國產晶片進行人工智慧推論，也就是生成即時回應；但多數實驗室在更複雜的訓練階段，為建立知識並尋找模式，仍使用輝達晶片。

輝達、字節跳動、騰訊和中國發改委均未回應置評請求。