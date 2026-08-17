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美軍在西太平洋航艦歸零 前軍官示警：台日菲眼中美國不在、中國卻在

編譯周辰陽／即時報導
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美國海軍「華盛頓號」航空母艦2024年5月30日在阿根廷外海航行。(美聯社)
美國海軍「華盛頓號」航空母艦2024年5月30日在阿根廷外海航行。(美聯社)

美國海軍「華盛頓號」（USS George Washington）已從日本轉移部署至中東，以接替「林肯號」（USS Abraham Lincoln），將使美國在西太平洋對手展現軍事力量之際暫時沒有航艦。Axios指出，儘管航艦暫時出現空缺並不罕見，但此舉凸顯中東再次左右美國軍事政策，也引發外界質疑，美國如何能在兩個地區都維持強大的軍事存在。

無論在軍事或經濟上，西太平洋對美國都至關重要，至少有66個「重要國防據點」，而台灣生產美國AI產業運作所需的大部分晶片。

美國海軍陸戰隊退役上校、智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問坎西安（Mark Cancian）指出，美國航空母艦過去也曾缺席太平洋，中國曾利用這些空檔，讓解放軍打擊群航行至更接近台灣和日本等美國盟友的地方。雖然全面入侵的可能性不高，但中國可能利用這個空缺，加強在太平洋的存在。

曾任潛艦軍官的哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員克拉克（Bryan Clark）指出，美國海軍擁有11艘航空母艦，對美國國防而言仍然足夠，但前提是必須謹慎管理部署。

他指出，目前的艦隊規模可讓2艘航艦持續部署，而不會讓官兵過度耗損。但如果2艘航艦持續部署在中東支援對伊朗的行動，每年很可能會有幾個月，太平洋的航艦存在降至零。此外，航艦在長期部署後需要維護和修理，意味著未來出動頻率將降低。

「華盛頓號」離開之際，正值川普「大幅」縮減美韓例行聯合軍事演習，並為他與中國國家主席習近平的峰會做準備。雖然川普政府並未正式從印太地區撤退，但航艦空缺加上軍事演習減少，可能強化北京的論點，即美國的安全承諾並不可靠。

克拉克表示：「如果你是台灣、菲律賓或日本，你看到這一切會說，美國基本上不在這裡，而中國在，而且中國正在炫耀自己的軍事能力。」

同時，克拉克指出，如果這種模式持續下去，西太平洋地區國家可能開始質疑，華府在危機發生時是否真的會提供支持。他說：「如果中國能讓那些鄰國相信，美國真的不會在他們需要時出現，而他們應該轉而靠攏中國，按照中國希望的方式行事，那麼中國甚至根本不需要打一場戰爭。」

精華 FAQ

  • 因「華盛頓號」從日本轉往中東，接替「林肯號」支援相關行動，導致美國在西太平洋一度沒有航艦可用，形成罕見但具象徵性的空缺。

  • 專家指出，中國可能趁美軍航艦不在時加強太平洋存在，讓解放軍打擊群更靠近台灣、日本等地，藉此展示軍力並施壓周邊國家。

  • 分析認為，若航艦空缺與軍演縮減持續，台灣、日本與菲律賓可能質疑美國是否真能在危機時出手，進而影響區域對華府安全承諾的信心。

日本 解放軍 林肯

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