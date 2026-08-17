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全國儲能電池併網 面臨延宕危機

編譯廖玉玲／綜合外電
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全美老舊電網升級速度跟不上，嚴重延宕儲能電池併入電網時程。(路透)
全美老舊電網升級速度跟不上，嚴重延宕儲能電池併入電網時程。(路透)

全美資料中心激增及全面電氣化，點燃用電狂潮，讓價格不斷下跌的儲能電池吸引力大增，帶動建置潮，但因老舊電網升級的速度跟不上，嚴重延宕電池併入電網的時程，在某些地區遭延誤的相關計畫甚至暴增300%。

紐約州大型公用事業公司聯合愛迪生公司(Consolidated Edison)表示，過去兩年裡，等待併網的電池儲能計畫數量飆升300%。在加州，主管機關推估電網升級的延誤，將導致各地的能源項目停滯不前。

勞倫斯柏克萊國家實驗室(LBNL)的研究顯示，全美約有750百萬瓩(GW)的儲能計畫、大約相當於700多座核反應爐的發電量，正在排隊等待併網，2025年的平均等待時間為五年，2015年時僅一年半。

電池可在電價較低、再生能源充足時儲存電力，待用電需求上升時釋放電力，有助降低電費，減輕電網壓力。電池儲能計畫預計將持續湧現。能源諮詢業者Wood Mackenzie預測，未來六年美國儲能市場規模將成長四倍。

然而，在電網中添加新電池並不容易。電網營運商通常需要建造輸電線路或變電站等新的基礎設施，才能處理雙向電力流動。

此外，關鍵設備以及所需人力均短缺，也推高電網升級的建造成本和工期，導致電力公司難以按時完成建設。

加州最大公用事業PG&E今年1月告訴主管機關，造成延誤的主因是專用設備的前置期過長，例如採購某些斷路器可能需要近四年。與往年相比，該公司的併網審查工作量飆增300%。

再如北加州Solano郡，一個變電站的斷路器升級工程延誤，預料將導致兩個總裝置容量為450千瓩(MW)的電池儲能工程延期。舊金山灣區的輸電線路工程，也使另外800 MW的儲能項目面臨延期風險。

各主管機關並非坐視不管，例如優先核准已進入較後期階段的計畫，而不是先申請先贏，撤回申請案者也將受處罰，以抑制投機行為。在紐約，聯合愛迪生公司則提高儲能專案的核准標準。

但據紐約電池和儲能技術聯盟的調查，新措施平均使每個計畫案成本大增2100萬元，增幅高達14倍，至少有25個計畫因此取消。NY-BEST執行董事阿克爾表示，這將導致許多儲能項目變得不可行，實際上等於扼殺了紐約市急需的電力資產。

精華 FAQ

  • 主因是資料中心暴增與全面電氣化帶動用電需求，同時電池成本下降使投資更具吸引力，但老舊電網升級速度跟不上，造成大量專案卡在併網流程。

  • LBNL研究指出，全美約有750GW儲能計畫排隊，2025年平均等待時間已拉長到5年，較2015年的1年半明顯惡化，部分地區延誤計畫甚至增加300%。

  • 紐約與加州等地提高核准標準、優先審查後期案件並處罰撤案者，希望抑制投機；但新措施使單案成本平均增加2100萬元，部分計畫成本暴增14倍，至少25案被取消。

加州 紐約州

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