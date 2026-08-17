遭美制裁 中國恆力石化否認買伊朗非法原油

美國指控中國恆力石化秘密進口伊朗石油，但恆力否認。圖為恆力石化的廠區大門。(路透)

中國工業巨頭恆力石化業務涵蓋石化、紡織、造船業，擁有超過30萬名員工、年收超過1000億美元，超過特斯拉或波音；據產業分析師、航運經紀人、美國財政部 稱，該公司還成為非法伊朗 原油的主要進口商。財政部今年稍早制裁了恆力的煉油業務，稱其購買了價值數十億元的伊油；恆力雖否認並抨擊美財政部，但跡象顯示確有此事。

華爾街日報報導，中國民營小型煉油廠俗稱「茶壺煉油廠」，多年來一直被中國當局規定應從國營企業購買原油，而非從國外進口，但這樣做利潤微薄、產能有限。為了增強競爭，中國2015年開始放寬管制，讓茶壺廠提煉從外國原油。分析人士稱，2018年川普總統開始收緊制裁後，許多茶壺廠開始購買伊朗石油 。

根據大宗商品研究公司Kpler估計，2017年至2025年中國從伊朗進口的石油量翻了一倍多，達到每天約140萬桶。美國財政部表示，中國幾乎所有的伊朗石油都由這些茶壺廠進口。這百餘家茶壺廠對美元的需求極低，就算受到制裁的損失也不大。

美國指控中國恆力石化秘密進口伊朗石油，但恆力否認。圖為恆力石化的儲油槽。(路透)

美國官員表示，恆力是茶壺廠生態系統中最大的參與者之一，多年來一直在購買受制裁的石油。熟悉恆力業務的人士表示，該公司至少從2020年底就開始購買受制裁石油，在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後還擴大進口量。他們指出部分原因是恆力石化業務債務負擔沉重，嚴重依賴便宜的俄羅斯和伊朗原油，有時以比市場價格折扣高達25%的價格買入。

今年3月，中國國營的「每日經濟新聞」發表了一篇報導，描述了小型煉油廠如何透過「特殊管道」獲取廉價原油，並透過所謂的「影子船隊」運往中國，如偷偷關閉定位來裝卸貨。文章更稱這些手段幫助獨立煉油廠獲得「顯著的採購成本優勢，多年來這一直是該行業賴以生存的核心手段」。

美中經濟暨安全審查委員會(U.S.-China Economic and Security Review Commission)3月報告指出，中國去年購買超過300億美元的伊油，幾乎吸收了所有伊朗出口石油。今年4月，美國財政部宣布制裁恆力煉油廠。恆力表示堅決反對「毫無根據的指控」和美國實施的「非法單邊制裁」。