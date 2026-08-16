紐時：美國在亞洲老牌盟友遭中國進逼 川普卻一心撲在伊朗

中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）5月15日在北京中南海花園。(路透)

紐約時報 15日報導，中國極力在亞洲擴張影響力之際，美國總統川普 卻一心撲在伊朗 戰爭，大量美軍資源調往中東。亞洲盟友開始質疑一旦印太爆發衝突，美國是否有意願甚或能力嚇阻北京、協防盟友，尤其華府在東南亞最老牌的盟友菲律賓正與中國大陸因南海主權陷入數十年來最嚴重衝突。

菲律賓7月20日指控中國海警在南海仁愛暗沙逼近軍艦馬德雷山號，並以木棍擊傷1名菲國士兵、損壞橡皮艇，北京則反指馬尼拉挑釁。美國駐菲大使隨即表達憤怒，強調與菲律賓站在一起。

菲律賓是美國在東南亞最早的盟友，也是東南亞唯一與美國締結正式共同防禦條約的國家。

然而，中國並無收斂區域擴張跡象，美國卻因伊朗戰爭大量消耗關鍵武器。北京7月初試射可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，美國此時卻研擬關閉日本、印尼等地駐外機構，更加深亞洲對華府能否兼顧印太的疑慮。

眾議院外交委員會民主黨首席議員米克斯（Gregory W. Meeks）表示，川普的第二任期「對美國在亞洲地區的利益而言，是一場災難性的失敗」。他補充：「這項策略，如果還能稱作策略的話，等於送給中國一份大禮，正在削弱美國的可信度，也傷害美國國安。」

除此之外，美國總統川普對包括東南亞盟友發動全球貿易戰，說明美國在商貿領域同樣可能調轉槍頭。

事實上，美國民主、共和兩黨政府多年來都缺乏明確的東南亞經濟願景，也未能提出足以抗衡中國的替代方案，讓區域國家開始質疑華府維持亞洲存在、制衡北京的決心究竟發生什麼變化。

前白宮國安會官員芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）指出，東南亞雖不願被捲入美中對抗，仍希望美國能成為有效制衡中國的力量，如今華府作為替代選項的吸引力正在減弱。

川普原將中國視為經濟對手，但北京去年在關稅戰中成功反制後，他開始轉而展現親近態度。5月川習會雙方互動升溫，一些亞洲國家愈發感覺被排除在外，也因中國仍是主要貿易夥伴、美國又缺乏經濟替代方案，而選擇繼續與北京維持友好。

菲律賓政治學者海達里安（Richard Heydarian）指出，菲律賓希望同時維持與美中關係，面對中國威脅時又仰賴美國這個軍事盟友，但華府除安全領域外，並未提供太多支持。

拜登政府時期，美國積極強化對菲安全支持，不僅促成日本加入美菲安全合作，也取得菲方同意，擴大美軍使用鄰近台灣的9座基地，時任副總統賀錦麗更曾親赴巴拉望島，藉此向中國釋出訊號。

川普上任後，美菲軍事合作仍持續，今年5月雙方測試「堤豐」飛彈系統；菲律賓6月也首度自二戰後邀日本部隊赴菲參加多國軍演。這既延續拜登時期的安全合作，也顯示馬尼拉正尋求擴大美國以外的夥伴關係。