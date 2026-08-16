美軍西太平洋唯一航母 華盛頓號被調赴中東 學者：中國樂見

國防部將目前唯一部署亞洲的華盛頓號航母調往中東，引起防務真空的疑慮。圖為川普總統訪日時，在華盛頓號基地港橫須賀演講。(路透)

消息指出，以日本 橫須賀為基地的第七艦隊航空母艦「華盛頓號」(USS George Washington)將前往中東，接棒已部署近九個月的「林肯號」(USS Abraham Lincoln)航空母艦，但這將導致西太平洋地區缺少一艘關鍵美國軍艦，此時中國正展現出更咄咄逼人的姿態。

美聯社、哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)等媒體報導，代理海軍部長高雄(Hung Cao)15日在X平台發文，林肯號」航空母艦圓滿完成了部署任務，並將按計畫輪換返回母港。

對於媒體報導林肯號艦上官兵身心俱疲、生活條件趨惡等情況，高雄表示戰爭最艱難的一點在於即使計畫和溝通完善，也始終充滿變化和不確定性，如何成功取決於適應能力。「媒體試圖將部隊描繪成受害者，這是不盡誠實的；真相是部署了266天、在戰區200天、超過1萬架次的飛行任務、投擲彈藥150萬磅，艦上人員留任率在所有航空母艦中仍名列前茅。」

無論如何，林肯號仍比原定五月的返港日期延長兩個多月，以支援對伊朗軍事行動。分析人士指出這顯示曠日持久的戰事已經讓一些官兵疲憊不堪，而川普政府進一步從亞太地區抽調兵力，轉而將重心放在西半球。

華府智庫戰略與國際研究中心(CSIS)東南亞計畫主任波林(Greg Poling)指出美國政府雖聲稱太平洋地區的重要性僅次於西半球，卻正在做著與先前宣稱「撤出中東」之目標截然相反的事情。波林表示共和黨政府難以預測，美國的太平洋地區盟友感到不安，而中國樂見美國重心轉移，也樂見美國盟友沮喪。

哈德遜研究所(Hudson Institute)國防分析師、曾在潛艦服役的克拉克(Bryan Clark)認為美國抽調華盛頓號是給了中國又一次展示實力的機會，「他們利用這一點來向菲律賓、日本、印尼和其他國家表明，美國不再是西太平洋的霸主。他們更希望該地區的國家承認中國更強，而美國已無力保障其安全。」

中國本周與印尼舉行海上聯合演習，且近期對日、菲展現出侵略跡象；兩國皆與中國存在領土爭議。中國本月也在南海黃岩島(Scarborough Shoal，台灣稱民主礁)附近進行軍演。上個月，一艘中國飛彈驅逐艦在日本最南端的沖之鳥島附近海域舉行了實彈演習。克拉克補充，美國航空母艦資源緊張的根源在於伊朗戰爭缺乏準備和計畫。