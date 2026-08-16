美與中競爭AI霸主 逼迫35國選邊站
美國正準備要求數十國在美中的人工智慧(AI)競爭選邊站。路透14日引述其檢視的一份美國國務院內部草稿和一名美國官員報導，華府計畫「警告」相關國家，若同時加入中國提出的另一套AI合作倡議，可能被排除在美國主導的AI聯盟外。
美國去年提出「矽盛世」倡議，希望在美中科技競爭升溫之際確保AI模型、半導體及關鍵礦物供應鏈安全，已有約24國加入，包括日本、澳洲和南韓等美國盟友。
中國國家主席習近平7月則提出「世界AI合作組織」(ＷAICO)，推廣中方的開放權重技術。已知哈薩克是唯一同時加入美中上述倡議的國家，因此引起華府警覺。
上述草稿由美國國務院擬定，對象是6月簽署美國「AI機會聯合聲明」的35國，包括不具法律約束力的矽盛世成員，和其他希望在AI合作上站在美方這一邊的國家。
該草稿寫道，「什麼都參加，就等於什麼都沒有參加。簽署矽盛世宣言不只是加入會員，而是一項承諾」。其內容雖未直接點名中國，但仍敦促各國在AI議題上審慎做出選擇，並強調此一承諾不能與其他內容重複且「相關要求又與美方(所提倡議)相互衝突的倡議並存」。
報導指，一名美國官員直言，該草稿的內容就是旨在明確傳達「你不能兩邊都要，必須二選一」；若一國一方面自我定位為某個科技生態系統值得信賴的夥伴，另一方面卻又加入由中國設計與推動的另一套AI競爭願景倡議，那這樣的立場就很難讓人信服。
川普政府希望藉由要求各國表明立場，好在爭奪最先進AI技術的美中競賽能限制中國取得相關資源，尤其這類先進AI技術未來可能用來爭取軍事或經濟優勢。
該草稿並未標明日期，路透也無法確認美國何時將寄出，和正式發函前是否還會修改內容。美國國務院則對此不予置評。中國和哈薩克駐美大使館也尚未置評。
美國國務院草稿鎖定6月簽署「AI機會聯合聲明」的35國，包括已加入矽盛世倡議的盟友，以及其他希望與美方合作AI的國家。 美方認為同時加入中國推動的WAICO，會削弱對美國科技生態系統的信任，也可能讓各國在美中AI競爭中立場不清，因而要求二選一。 競爭重點不只在AI模型，也涵蓋半導體與關鍵礦物供應鏈。美國希望藉由拉攏各國，限制中國取得資源，避免其取得軍事與經濟優勢。
精華 FAQ
美國國務院草稿鎖定6月簽署「AI機會聯合聲明」的35國，包括已加入矽盛世倡議的盟友，以及其他希望與美方合作AI的國家。
美方認為同時加入中國推動的WAICO，會削弱對美國科技生態系統的信任，也可能讓各國在美中AI競爭中立場不清，因而要求二選一。
競爭重點不只在AI模型，也涵蓋半導體與關鍵礦物供應鏈。美國希望藉由拉攏各國，限制中國取得資源，避免其取得軍事與經濟優勢。
上一則
川普政府明確表態反對 擋得了蘋果買中國製記憶體？
下一則