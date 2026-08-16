川普政府明確表態反對 擋得了蘋果買中國製記憶體？

商務部長盧特尼克(中)13日由蘋果執行長庫克（左）和營運長薩比汗陪同參訪。(美聯社)

美國商務部長盧特尼克明確表示，川普 政府不希望蘋果(Apple )採購中國記憶體晶片，但因全球供應嚴重吃緊，蘋果恐怕仍不得不這麼做。

盧特尼克日前參訪蘋果位於休士頓 的製造設施後接受華爾街日報訪問時說：「川普政府不贊成這麼做。」他表示，記憶體問題「必須另想辦法解決，但不能是讓美國一流企業採用中國製造的記憶體。」記者詢問是否已向蘋果表明這項立場，盧特尼克回答：「說得很明白。」

據了解，蘋果正測試長鑫科技及長江存儲的晶片，可能用於中國銷售的產品。

美國規定，企業向這兩家公司提供產品資料前須取得許可，因此客製化晶片可能受限制；但蘋果仍可採購現成產品，並和業者議價。

蘋果營運長薩比汗(Sabih Khan)不願證實該公司正在測試中國晶片，但表示供應短缺規模龐大，「不得不評估所有選項」，包括要求現有供應商擴大美國產能。他也指出，記憶體需要客製化的程度不高。

美光已要求川普政府阻止蘋果採用中國晶片，主張此舉會傷害美國生產及半導體製造回流目標。紐約州、印第安納州及愛達荷州多名參議員也致函蘋果執行長庫克，要求不要和中國業者合作。

川普政府正持續施壓蘋果把更多供應鏈移回美國。蘋果雖已承諾採購美國製晶片，並在德州增加Mac mini組裝線，但主要供應鏈仍集中於亞洲。

路透上周報導，知情人士表示，蘋果和阿里巴巴集團合作，訓練出專為中國市場打造的大型語言模型，一改蘋果過去在中國仰賴第三方模型支援AI功能的策略。

路透獨家報導，知情人士指出，這個AI模型是蘋果和中國科技巨頭阿里巴巴集團合作研發，並由阿里巴巴協助完成訓練。

在美國市場，蘋果主要以自家技術結合Anthropic的Claude和OpenAI的ChatGPT等美國模型，但因這些模型在中國無法使用，因此蘋果先前傾向和中國當地業者合作，將生成式AI導入在中國銷售的iPhone及其他裝置。

這也是首次有媒體揭露，蘋果為中國打造專屬的AI模型。蘋果和阿里巴巴均未回應置評請求。

消息人士還表示，蘋果的個人智慧系統Apple Intelligence預計幾個月後，將隨iOS作業系統更新一併在中國推出。

擁有專為中國打造的自家模型，有望讓蘋果在這個競爭最激烈的海外市場中，更能掌握顧客在AI上的體驗。