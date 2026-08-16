我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕錢不夠用 嬰兒潮世代緊抓現有財富

中前總理朱鎔基18日火化 天安門將下半旗致哀

川普政府明確表態反對 擋得了蘋果買中國製記憶體？

編譯劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
商務部長盧特尼克(中)13日由蘋果執行長庫克（左）和營運長薩比汗陪同參訪。(美聯...
商務部長盧特尼克(中)13日由蘋果執行長庫克（左）和營運長薩比汗陪同參訪。(美聯社)

美國商務部長盧特尼克明確表示，川普政府不希望蘋果(Apple)採購中國記憶體晶片，但因全球供應嚴重吃緊，蘋果恐怕仍不得不這麼做。

盧特尼克日前參訪蘋果位於休士頓的製造設施後接受華爾街日報訪問時說：「川普政府不贊成這麼做。」他表示，記憶體問題「必須另想辦法解決，但不能是讓美國一流企業採用中國製造的記憶體。」記者詢問是否已向蘋果表明這項立場，盧特尼克回答：「說得很明白。」

據了解，蘋果正測試長鑫科技及長江存儲的晶片，可能用於中國銷售的產品。

美國規定，企業向這兩家公司提供產品資料前須取得許可，因此客製化晶片可能受限制；但蘋果仍可採購現成產品，並和業者議價。

蘋果營運長薩比汗(Sabih Khan)不願證實該公司正在測試中國晶片，但表示供應短缺規模龐大，「不得不評估所有選項」，包括要求現有供應商擴大美國產能。他也指出，記憶體需要客製化的程度不高。

美光已要求川普政府阻止蘋果採用中國晶片，主張此舉會傷害美國生產及半導體製造回流目標。紐約州、印第安納州及愛達荷州多名參議員也致函蘋果執行長庫克，要求不要和中國業者合作。

川普政府正持續施壓蘋果把更多供應鏈移回美國。蘋果雖已承諾採購美國製晶片，並在德州增加Mac mini組裝線，但主要供應鏈仍集中於亞洲。

路透上周報導，知情人士表示，蘋果和阿里巴巴集團合作，訓練出專為中國市場打造的大型語言模型，一改蘋果過去在中國仰賴第三方模型支援AI功能的策略。

路透獨家報導，知情人士指出，這個AI模型是蘋果和中國科技巨頭阿里巴巴集團合作研發，並由阿里巴巴協助完成訓練。

在美國市場，蘋果主要以自家技術結合Anthropic的Claude和OpenAI的ChatGPT等美國模型，但因這些模型在中國無法使用，因此蘋果先前傾向和中國當地業者合作，將生成式AI導入在中國銷售的iPhone及其他裝置。

這也是首次有媒體揭露，蘋果為中國打造專屬的AI模型。蘋果和阿里巴巴均未回應置評請求。

消息人士還表示，蘋果的個人智慧系統Apple Intelligence預計幾個月後，將隨iOS作業系統更新一併在中國推出。

擁有專為中國打造的自家模型，有望讓蘋果在這個競爭最激烈的海外市場中，更能掌握顧客在AI上的體驗。 

精華 FAQ

  • 美國商務部長盧特尼克表示，川普政府不希望一流美國企業使用中國製記憶體，認為這不利於美國供應鏈回流與半導體製造目標，因此態度相當明確。

  • 由於全球記憶體供應嚴重吃緊，蘋果營運長指出公司必須評估所有選項，甚至包括擴大現有供應商的美國產能，因此在現實壓力下不排除採購中國產品。

  • 消息指出，蘋果正與阿里巴巴合作，為中國市場訓練專屬大型語言模型，並計畫在幾個月後隨iOS更新推出Apple Intelligence，以提升中國用戶體驗。

Apple 川普 休士頓

上一則

被諷TACO…川普仍打贏第一回合關稅戰

下一則

美與中競爭AI霸主 逼迫35國選邊站

延伸閱讀

蘋果傳攜手阿里巴巴 為中國版iPhone打造專屬AI模型

蘋果傳攜手阿里巴巴 為中國版iPhone打造專屬AI模型
蘋果改變策略 攜阿里為中國市場打造專屬AI模型

蘋果改變策略 攜阿里為中國市場打造專屬AI模型
記憶體太缺 傳蘋果開始測試長鑫存儲晶片

記憶體太缺 傳蘋果開始測試長鑫存儲晶片
蘋果休士頓廠啟用 將生產Mac Mini與AI伺服器 庫克攜盧特尼克剪綵

蘋果休士頓廠啟用 將生產Mac Mini與AI伺服器 庫克攜盧特尼克剪綵

熱門新聞

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）將於本月底卸任。（歐新社）

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

2026-08-12 16:07
川普總統14日到紐約長島出席活動。（美聯社）

川普：打敗伊朗後…將宣布荷莫茲海峽為美國領土

2026-08-14 17:52
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平5月14日在人民大會堂會面。 (路透)

白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級

2026-08-13 21:54
巴西政府13日表示，已開始考慮對美國採取報復措施，以反擊美國7月對巴西出口品加徵的25%關稅。 路透

被美關稅點燃怒火 這個大國準備展開強硬報復

2026-08-14 09:50
美軍「華盛頓號」2024年5月30日在阿根廷附近海域。(美聯社)

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

2026-08-15 22:22
為了減少詐欺，川普政府逐步推動包括綠卡、入籍、庇護等申請都強制網上申請。（美聯社）

USCIS新規：綠卡、入籍等強制網路申請 加強偵測詐欺

2026-08-11 05:14

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題
美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」