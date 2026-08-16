川普政府明確表態反對 擋得了蘋果買中國製記憶體？
美國商務部長盧特尼克明確表示，川普政府不希望蘋果(Apple)採購中國記憶體晶片，但因全球供應嚴重吃緊，蘋果恐怕仍不得不這麼做。
盧特尼克日前參訪蘋果位於休士頓的製造設施後接受華爾街日報訪問時說：「川普政府不贊成這麼做。」他表示，記憶體問題「必須另想辦法解決，但不能是讓美國一流企業採用中國製造的記憶體。」記者詢問是否已向蘋果表明這項立場，盧特尼克回答：「說得很明白。」
據了解，蘋果正測試長鑫科技及長江存儲的晶片，可能用於中國銷售的產品。
美國規定，企業向這兩家公司提供產品資料前須取得許可，因此客製化晶片可能受限制；但蘋果仍可採購現成產品，並和業者議價。
蘋果營運長薩比汗(Sabih Khan)不願證實該公司正在測試中國晶片，但表示供應短缺規模龐大，「不得不評估所有選項」，包括要求現有供應商擴大美國產能。他也指出，記憶體需要客製化的程度不高。
美光已要求川普政府阻止蘋果採用中國晶片，主張此舉會傷害美國生產及半導體製造回流目標。紐約州、印第安納州及愛達荷州多名參議員也致函蘋果執行長庫克，要求不要和中國業者合作。
川普政府正持續施壓蘋果把更多供應鏈移回美國。蘋果雖已承諾採購美國製晶片，並在德州增加Mac mini組裝線，但主要供應鏈仍集中於亞洲。
路透上周報導，知情人士表示，蘋果和阿里巴巴集團合作，訓練出專為中國市場打造的大型語言模型，一改蘋果過去在中國仰賴第三方模型支援AI功能的策略。
路透獨家報導，知情人士指出，這個AI模型是蘋果和中國科技巨頭阿里巴巴集團合作研發，並由阿里巴巴協助完成訓練。
在美國市場，蘋果主要以自家技術結合Anthropic的Claude和OpenAI的ChatGPT等美國模型，但因這些模型在中國無法使用，因此蘋果先前傾向和中國當地業者合作，將生成式AI導入在中國銷售的iPhone及其他裝置。
這也是首次有媒體揭露，蘋果為中國打造專屬的AI模型。蘋果和阿里巴巴均未回應置評請求。
消息人士還表示，蘋果的個人智慧系統Apple Intelligence預計幾個月後，將隨iOS作業系統更新一併在中國推出。
擁有專為中國打造的自家模型，有望讓蘋果在這個競爭最激烈的海外市場中，更能掌握顧客在AI上的體驗。
美國商務部長盧特尼克表示，川普政府不希望一流美國企業使用中國製記憶體，認為這不利於美國供應鏈回流與半導體製造目標，因此態度相當明確。 由於全球記憶體供應嚴重吃緊，蘋果營運長指出公司必須評估所有選項，甚至包括擴大現有供應商的美國產能，因此在現實壓力下不排除採購中國產品。 消息指出，蘋果正與阿里巴巴合作，為中國市場訓練專屬大型語言模型，並計畫在幾個月後隨iOS更新推出Apple Intelligence，以提升中國用戶體驗。
精華 FAQ
美國商務部長盧特尼克表示，川普政府不希望一流美國企業使用中國製記憶體，認為這不利於美國供應鏈回流與半導體製造目標，因此態度相當明確。
由於全球記憶體供應嚴重吃緊，蘋果營運長指出公司必須評估所有選項，甚至包括擴大現有供應商的美國產能，因此在現實壓力下不排除採購中國產品。
消息指出，蘋果正與阿里巴巴合作，為中國市場訓練專屬大型語言模型，並計畫在幾個月後隨iOS更新推出Apple Intelligence，以提升中國用戶體驗。
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