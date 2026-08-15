川習9月會面籌備「美方一團亂」 港媒：北京很焦慮 怕出意外

美國總統川普(左)5月14日在北京與中國國家主席習近平(右)會面。(美聯社)

中國國家主席習近平 計畫9月訪美，距離行程不到6周，北京卻再次因川普 政府籌備混亂感到不安。港媒南華早報獨家報導，習近平此行將是2015年以來首次對美國進行國是訪問，但美方至今缺乏明確主責單位，雙方在敲定領袖峰會具體成果方面也幾乎沒有進展。

消息人士表示，美國總統川普5月訪中前，華府 缺乏規畫與協調就曾讓中方官員感到挫折，如今類似情況再度上演。不同的是，這次峰會將在美國舉行，中方的焦慮更為強烈。禮賓、場地及公開訊息主要由白宮掌控，北京更難管理對外形象，也更擔心出現意外狀況。

與川普5月訪中期間，美國財政部和貿易代表辦公室發揮核心作用的情況一樣，美國國務院迄今基本上沒有參與其中。

一名知情人士表示，目前沒有任何美方官員或機構明確承擔籌辦責任，雙方大致只能進行例行準備，缺乏清楚領導。中國外交部副部長馬朝旭近期訪問華府，一度改善氣氛，但效果並未持續；中方公布的訪問紀要僅稱，他與美國高級官員進行深入交流。

兩名熟悉中方想法的人士表示，目前問題主要集中在操作、後勤和形象安排，因為兩國對9月川習會能取得實質成果原本就沒有太高期待。現階段討論中的唯一具體議程，是針對中國商品削減約300億美元關稅，作為一項有針對性的讓步。

消息人士將籌備進度緩慢歸因於川普核心圈內部仍在討論，各方對這次訪問應採取何種基調和定位仍有分歧。白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）和白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）等人主張川普應展現優勢，其他人則預期他會對習近平採取較緩和態度。

美國官員把9月24日的美中峰會形容為川普與習近平今年最多四次可能會晤之一，也是穩定關係並推進合作的機會。不過，5月北京峰會當時也以類似方式宣傳，最後幾乎沒有產生具體成果。消息人士表示，這次籌備缺乏進展已讓中方官員感到不滿，其中一人直言：「具體成果的規畫沒有多少進展。」