蘋果想採用中國記憶體 盧特尼克表態反對

美國商務部長盧特尼克13日在蘋果執行長庫克和營運長薩比汗陪同下參訪休士頓一處Mac Mini生產設施。(美聯社)

美國商務部長盧特尼克明確表示，川普 政府不希望蘋果（Apple ）採購中國記憶體晶片，但因全球供應嚴重吃緊，蘋果恐怕仍不得不把這麼做。

盧特尼克日前參訪蘋果位於休士頓 的製造設施後接受華爾街日報訪問時說：「川普政府不贊成這麼做。」他表示，記憶體問題「必須另想辦法解決，但不能是讓美國一流企業採用中國製造的記憶體。」記者詢問是否已向蘋果表明這項立場，盧特尼克回答：「說得很明白。」

據了解，蘋果正測試長鑫科技及長江存儲的晶片，可能用於在中國銷售的產品。

美國規定，企業向這兩家公司提供產品資料前須取得許可，因此客製化晶片可能受到限制；但蘋果仍可採購現成產品，並和業者議價。

蘋果營運長薩比汗（Sabih Khan）不願證實該公司正在測試中國晶片，但表示供應短缺規模龐大，「不得不評估所有選項」，包括要求現有供應商擴大美國產能。他也指出，記憶體需要客製化的程度不高。

美光已要求川普政府阻止蘋果採用大陸晶片，主張此舉會傷害美國生產及半導體製造回流目標。紐約州、印第安納州及愛達荷州多位參議員也致函蘋果執行長庫克，要求不要和大陸業者合作。

川普政府正持續施壓蘋果把更多供應鏈移回美國。蘋果雖已承諾採購美國製晶片，並在德州增加Mac mini組裝線，但主要供應鏈仍集中於亞洲。