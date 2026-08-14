我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱「遠遠不夠久」 林肯號部署逾250天爆士氣危機 家屬發聲

好市多巧克力片好吃到網友不捨吃存貨 等了2年重新上架

AI大戰美逼各國選邊站 加入中國陣營將被排除在矽盛世之外

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國準備警告各國在美中AI競賽中選邊站，若同時加入北京提出的競爭框架，就會被排除...
美國準備警告各國在美中AI競賽中選邊站，若同時加入北京提出的競爭框架，就會被排除在美國主導的AI聯盟之外。資料照片。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國擬要求多國在AI競爭中明確選邊站。
  • 重點二：加入中國WAICO者，恐被排除於矽盛世外。
  • 重點三：華府藉聯盟整合供應鏈並限制中國取得資源。

美國正準備要求數十個國家在美中人工智慧（AI）競爭中選邊站。路透審閱的一份美國國務院內部信函草稿顯示，華府打算警告相關國家，若同時加入中國提出的另一套AI合作倡議，可能被排除在美國主導的AI聯盟之外。

美國2025年推出「矽盛世」（Pax Silica）倡議，希望在美中科技競爭升溫之際，確保AI模型、半導體及關鍵礦產供應鏈安全，目前已有約24國加入，包括日本、澳洲和南韓等美國親密盟友。

中國國家主席習近平今年7月則推出「世界人工智慧合作組織」（WAICO），推廣中方的開放權重技術。目前已知哈薩克是唯一同時加入兩項倡議的國家，也因此引起華府警覺。

這封信函由美國國務院擬定，對象是今年6月簽署美方「人工智慧發展機會聯合聲明」（Joint Statement on AI Opportunity）的35個國家，其中包括不具約束力的「矽盛世」成員，以及其他希望在AI合作上與華府保持一致的國家。

草稿寫道：「什麼都參加，就等於什麼都沒有參加。簽署矽盛世宣言不只是加入會員，而是一項承諾。」信中雖未直接點名中國，仍敦促各國在AI議題上「審慎做出選擇」，並稱這項承諾不能與其他內容重複、要求又與美方相互衝突的倡議並存。

一名不具名美國官員表示，起草這封信就是為了明確傳達「你不能兩邊都要」。他說，一個國家若一方面自我定位為某個科技生態系統中值得信賴的夥伴，另一方面又加入由中國設計、推動另一套AI競爭願景的倡議，很難讓這樣的立場令人信服。

華府希望透過要求各國選邊，在爭奪最先進AI技術的競賽中限制中國取得相關資源。美方認為，這類先進AI未來可能被用來爭取軍事或經濟優勢。

這份草稿沒有註明日期，路透也無法確認美國何時會寄出，以及正式發函前內容是否還會修改。美國國務院表示，不評論「據稱遭洩露的內部文件」；中國及哈薩克駐美大使館則未立即回應詢問。

精華 FAQ

  • 華府希望在美中AI競爭升溫下，鞏固盟友對AI模型、半導體與關鍵礦產供應鏈的合作，並避免各國同時靠近中國倡議，削弱美方主導的科技陣營。

  • 矽盛世是美國主導的AI合作聯盟，強調供應鏈安全與可信賴夥伴關係；WAICO則由習近平提出，推廣中方的開放權重技術。美方認為兩者目標與要求可能互相衝突。

  • 草稿對象是今年6月簽署AI發展機會聯合聲明的35個國家，涵蓋矽盛世成員及其他與華府保持一致者；已知哈薩克同時加入兩項倡議，因此特別引發美方警覺。

國務院 供應鏈 習近平

上一則

川普稱「遠遠不夠久」 林肯號部署逾250天爆士氣危機 官兵家屬發聲了

延伸閱讀

關稅稀土後再戰AI 北京焦慮美國AI成網路武器 川習會前擬反制手段曝

關稅稀土後再戰AI 北京焦慮美國AI成網路武器 川習會前擬反制手段曝
美兵推：北京未動武 就利用分化盟友逼迫台灣妥協

美兵推：北京未動武 就利用分化盟友逼迫台灣妥協
被中AI嚇到 美要查中企透過雲端租用輝達晶片 堵管制漏洞

被中AI嚇到 美要查中企透過雲端租用輝達晶片 堵管制漏洞
因應AI風險 專家：關鍵在建構防禦又不拖慢創新

因應AI風險 專家：關鍵在建構防禦又不拖慢創新

熱門新聞

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）將於本月底卸任。（歐新社）

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

2026-08-12 16:07
這張示意圖呈現2002年6月阿富汗巴格蘭空軍基地上空一起疑似涉及不明異常現象（UAP）的目擊事件，根據一名前軍人的第一手描述製作。(截自 war.gov/ufo)

五角大廈新公布UFO檔案 阿富汗上空巨大三角形遮蔽星光

2026-08-07 21:17
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平5月14日在人民大會堂會面。 (路透)

白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級

2026-08-13 21:54
民調指出，在美國18至34歲的群體中，62%的受訪者希望美國「與中國合作並改善美中關係」。（美聯社）

金融時報：主張「對抗中國」的美國人在減少

2026-08-07 18:20
巴西政府13日表示，已開始考慮對美國採取報復措施，以反擊美國7月對巴西出口品加徵的25%關稅。 路透

被美關稅點燃怒火 這個大國準備展開強硬報復

2026-08-14 09:50
為了減少詐欺，川普政府逐步推動包括綠卡、入籍、庇護等申請都強制網上申請。（美聯社）

USCIS新規：綠卡、入籍等強制網路申請 加強偵測詐欺

2026-08-11 05:14

超人氣

更多 >
年歲漸長仍保有好氣質 4生肖女人緣佳、魅力讓人難以忽視

年歲漸長仍保有好氣質 4生肖女人緣佳、魅力讓人難以忽視
杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲

杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲
現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金
女星溫明娜用「一根湯匙」 秒速剝好水煮蛋殼不留碎屑

女星溫明娜用「一根湯匙」 秒速剝好水煮蛋殼不留碎屑
白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級

白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級