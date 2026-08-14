AI大戰美逼各國選邊站 加入中國陣營將被排除在矽盛世之外

美國準備警告各國在美中AI競賽中選邊站，若同時加入北京提出的競爭框架，就會被排除在美國主導的AI聯盟之外。資料照片。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國擬要求多國在AI競爭中明確選邊站。

美國擬要求多國在AI競爭中明確選邊站。 重點二： 加入中國WAICO者，恐被排除於矽盛世外。

加入中國WAICO者，恐被排除於矽盛世外。 重點三：華府藉聯盟整合供應鏈並限制中國取得資源。

美國正準備要求數十個國家在美中人工智慧（AI）競爭中選邊站。路透審閱的一份美國國務院 內部信函草稿顯示，華府打算警告相關國家，若同時加入中國提出的另一套AI合作倡議，可能被排除在美國主導的AI聯盟之外。

美國2025年推出「矽盛世」（Pax Silica）倡議，希望在美中科技競爭升溫之際，確保AI模型、半導體及關鍵礦產供應鏈 安全，目前已有約24國加入，包括日本、澳洲和南韓等美國親密盟友。

中國國家主席習近平 今年7月則推出「世界人工智慧合作組織」（WAICO），推廣中方的開放權重技術。目前已知哈薩克是唯一同時加入兩項倡議的國家，也因此引起華府警覺。

這封信函由美國國務院擬定，對象是今年6月簽署美方「人工智慧發展機會聯合聲明」（Joint Statement on AI Opportunity）的35個國家，其中包括不具約束力的「矽盛世」成員，以及其他希望在AI合作上與華府保持一致的國家。

草稿寫道：「什麼都參加，就等於什麼都沒有參加。簽署矽盛世宣言不只是加入會員，而是一項承諾。」信中雖未直接點名中國，仍敦促各國在AI議題上「審慎做出選擇」，並稱這項承諾不能與其他內容重複、要求又與美方相互衝突的倡議並存。

一名不具名美國官員表示，起草這封信就是為了明確傳達「你不能兩邊都要」。他說，一個國家若一方面自我定位為某個科技生態系統中值得信賴的夥伴，另一方面又加入由中國設計、推動另一套AI競爭願景的倡議，很難讓這樣的立場令人信服。

華府希望透過要求各國選邊，在爭奪最先進AI技術的競賽中限制中國取得相關資源。美方認為，這類先進AI未來可能被用來爭取軍事或經濟優勢。

這份草稿沒有註明日期，路透也無法確認美國何時會寄出，以及正式發函前內容是否還會修改。美國國務院表示，不評論「據稱遭洩露的內部文件」；中國及哈薩克駐美大使館則未立即回應詢問。