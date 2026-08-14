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川習會後未磋商 美中投資委員會卡關 難成9月再會成果

編譯盧思綸／綜合報導
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川普總統(左)與中國國家主席習近平5月會晤。(美聯社)
川普總統(左)與中國國家主席習近平5月會晤。(美聯社)

川普總統與中國國家主席習近平5月會晤後宣布成立「美中投資委員會」，但「美中商業委員會」會長譚森表示，雙方至今尚未真正啟動磋商程序，預料難以成為川習下月華府會晤的主要成果。

香港南華早報13日報導，美中商業委員會(US-China Business Council)會長譚森(Sean Stein)表示，目前沒有跡象顯示，投資委員會(Board of Investment)將成為下次川習會的一項重大成果。

他說，美中雙方「都還沒有真正啟動磋商程序」，目前看來，雙方也都尚未準備好與民間部門展開討論。

美中5月宣布成立投資委員會與貿易委員會，作為管理全球兩大經濟體商業關係的機制，是當時川習會的重大成果之一。根據白宮資料，投資委員會旨在提供美中「政府對政府討論投資相關議題的平台」。

不過，雙邊主要商業團體「美中貿易全國委員會」會長譚森近日告訴南華早報：「目前沒有跡象指出委員會可能成為下次川習會的重大成果」。習近平預計9月出訪美國進行國事訪問。

美國智庫「榮鼎集團」(Rhodium Group)統計顯示，中國對美直接投資已從2016年的550億美元，大幅縮水至2025年的40億美元。

紐約智庫「亞洲社會政策研究所」資深副會長柯特勒認為，委員會自成立以來尚未真正啟動並令人不意外，主要是政府內部與國會對擴大中國對美直接投資的利弊與風險看法不一。

她指出，美國對中國投資的立場仍在形成，川普樂見中國投資人赴美尋找機會，但內閣其他官員與國會態度更為審慎。

報導提到，川普雖多次表態歡迎中國車廠赴美設廠，但他的政府同時又以間諜風險、中國政府補貼及不公平競爭為由，設法限制中國車廠進入美國市場。

譚森透露，目前雙方顯然把重心放在貿易委員會，而非投資委員會，希望前者能盡快為兩國帶來實際成果。

相較於投資議題停滯不前，美中貿易委員會談判加速中，正敲定可享免關稅待遇的非敏感產業與產品，雙方額度各以300億美元為上限。美國貿易代表署今年6月也已公開徵求意見，蒐集適合納入安排的非敏感產品類別。

精華 FAQ

  • 因為美中雙方至今都沒有真正啟動磋商程序，也尚未準備好與民間部門討論，加上政府內部與國會對中國投資看法分歧，所以難有實質進展。

  • 美中商業委員會會長譚森表示沒有跡象顯示它會成為重大成果，亞洲社會政策研究所的柯特勒則認為，未啟動並不意外，主因是美方對中國投資仍存疑慮。

  • 相較停滯的投資委員會，美中貿易委員會談判加速，正敲定可享免關稅待遇的非敏感產業與產品，雙方額度各以300億美元為上限。

川習會 習近平 川普

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