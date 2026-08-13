白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平5月14日在人民大會堂會面。 (路透)

AI摘要 文章摘要整理： 白宮發布「轉運大騙局」報告，指控40多國協助中國洗白出口規避美國關稅，台灣也被列入第一級名單，美方並將以AI與新規則加強查緝。

白宮 指控，包括加拿大 、墨西哥 和日本在內的40多個國家，協助北京將貿易改道至美國進口關稅低於中國的國家，非法規避美國關稅，台灣也在其中。

金融時報報導，白宮日前發布題為「轉運大騙局」（The Great Transshipment Scam）的報告，指出這些國家及歐盟協助規避關稅的貿易額達600億美元，同時引述美國政府其他部門及民間機構報告，估計轉運貿易規模介於400億至3030億美元。

報告指出，中國的影子轉運網絡（The Shadow Transshipment Network）是一套分散式系統，由加工完成中心、物流平台、加工走廊、自由區營運商及再出口中心構成，讓中國商品得以換上新的國家身分進入美國市場。

被認定參與「轉運大騙局」的約40個國家，大致分為三個層級，分別是第一級「多元化大型經濟體」（Diversified Scale Leaders）、第二級「與中國高度整合的大型經濟體」，以及第三級「規模較小、伺機而動的中國目標」（Small, Opportunistic Chinese Targets）。

加拿大、歐盟、印度、以色列、日本、墨西哥、南韓及台灣被列入第一級「多元化大型經濟體」，這些國家及貿易集團的中國關聯商品數量龐大，同時擁有多元化工業基礎及主要對美出口平台。在這些司法管轄區，非法轉運風險存在於廣泛的合法貿易流動之中。

發布報告的白宮貿易與製造政策辦公室主任納瓦羅（Peter Navarro）表示，自川普2018年首次對中國加徵關稅以來，中國一直採取「極複雜」的方式從事轉運。川普2025年對各國加徵關稅後，各國稅率差距形成改道運輸誘因，這種做法持續至今。

納瓦羅說：「多年來，這場轉運大騙局讓中共得以透過40多個國家洗白出口商品，從美國財政部竊取數百億美元，並偷走美國勞工的薪水。」

這份報告出爐之際，距離中國國家主席習近平預計回訪華府只剩6周。習近平今年5月曾在北京接待美國總統川普。儘管兩位領袖去年10月在南韓釜山達成為期一年的休戰協議，美中貿易緊張情勢仍然居高不下。

納瓦羅指出，美國海關暨邊境保護局正開始使用名為「Detective Border」的人工智慧（AI）系統，更準確判定出口商品的組成，確保商品在關稅用途上獲得正確標示，並表示此舉將為美國財政部帶來數百億美元關稅收入，為「美國人創造數千個工作機會」。

自川普去年祭出全球「解放日」關稅以來，美國貿易代表署已在與各國談判達成的多項貿易協議中納入減少轉運的條款。但該貿易機構仍在制定必要的「原產地規則」，以評估產品製造地點，進而確定適用的關稅稅率。

白宮報告指出，其他遭美國加徵較高關稅的國家也開始仿效中國的轉運模式。納瓦羅表示：「隨著我們對其他國家加徵更高關稅，印度、越南以及接下來的其他國家，也會嘗試這種轉運方式。」

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