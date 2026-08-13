訪菲未提中國、南海？ 柯伯吉：川普政府不用言辭虛張聲勢

國防部次長柯伯吉在馬尼拉指出，美國會堅守第一島鏈。（路透）

美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）13日表示，川普 政府與過去政府不同，指過去政府經常用強烈的言詞，在敏感議題上施壓，卻沒有給出相應的專注在區域交付軍事能力。

柯伯吉指出，川普政府認為自己有責任，不用可能引發戰爭的言論。

柯伯吉近期展開東南亞 之行，預計訪問菲律賓、印亞、泰國和柬埔寨 等國，他13日參與亞太區線上記者會，被問及為何在菲律賓的演講中未談到中國和南海，柯伯吉回答說，美國的目標是強化各國具體的軍事力量，而不是「虛張聲勢」（peacocking）。

柯伯吉指出，川普政府做事的方法是強大，但是低調，要安靜地、持續地增強嚇阻能力，並搭配審慎的言辭，而且大家都知道美國的立場，這樣的立場不斷地在公開和私下的場合重複，所以川普政府覺得沒有必要每天大肆宣傳。

另外，被問及台灣正展開漢光演習，柯伯吉也重申說，美國總統川普和國務卿魯比歐的立場非常清楚，就是要維持現狀。

柯伯吉指出，川普政府有意識地與前任政府做出區分，指前任政府經常在敏感議題上用強烈的言辭施壓，卻沒有相應地專注在區域交付軍事能力；柯伯吉說，川普政府所領導之下的戰略方案，旨在把言辭環境保持在穩定的水準。

柯伯吉強調說，戰略穩定的設計理念核心，就是在這個區域沒有任何人希望看到一場重大戰爭。

柯伯吉說，川普政府有一部分的責任，就是不要用言辭助長戰爭的發生，同時要持續在整個區域加強嚇阻，以符合「以實力謀和平」的模型。柯伯吉稱這兩者都非常重要。

柯伯吉說，美國正在區域重振「以實力謀和平」的傳統，指美國不僅相信這是正確且可行的方法，也相信這樣的方法在整個亞洲和印太地區都能引起共鳴，尤其是在東協（ASEAN）東南亞國家。

柯伯吉說，這些國家深知實力的重要性，不會把捍衛自身領土完整視為理所當然，所以他們理解這一點；柯伯吉也說，這些國家同時也是務實且結果導向的，指他們不想要一場大戰，也沒有人想要大戰，但大家都明白，國家必須保持強大才能防止戰爭的結果。