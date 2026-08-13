我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網民翻朱鎔基軼事 19大習近平報告後 他「唯一沒鼓掌」

離婚消息曝光首露面 陳幸妤笑稱：怕媒體太無聊

美退將：俄疑供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海優勢

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美軍維吉尼亞級核攻擊潛艦「伊利諾號」。（美聯社）
美軍維吉尼亞級核攻擊潛艦「伊利諾號」。（美聯社）

美國退役海軍少將蒙哥馬利受訪福斯新聞網示警，俄羅斯可能正向中國提供關鍵的潛艦靜音技術，使中國潛艦更難被美軍偵測，恐削弱美國長期以來的水下作戰優勢，增加美軍因應潛在台海衝突的難度。

蒙哥馬利（Mark Montgomery）現為美國智庫「保衛民主基金會」網絡與技術創新中心（CCTI）資深研究員。他受訪表示：「俄國正把極其重要的技術交給中國，據稱俄方正提供潛艦靜音技術。」他指出，美軍長期仰賴技術與匿蹤能力，在水下作戰維持對中國的不對稱優勢，「這項優勢只要有任何削弱，都是大事」。

中國潛艦的推進與靜音技術一直是弱項，也是北京長年亟欲補強的能力，因此俄國若確實提供相關技術，恐直接縮小美中在水下作戰領域的差距。靜音技術可降低潛艦聲學特徵，使其更難被偵測追蹤。

報導指出，美國潛艦是美方因應潛在印太衝突的重要力量，若中國潛艦靜音能力提升，將增加美軍在台灣周邊水域追蹤、嚇阻及反制解放軍海軍的難度。

俄國大使館尚未回應，美國印太司令部拒絕評論。

中國駐美大使館未直接回應北京是否獲得俄羅斯潛艦靜音技術，僅強調中俄軍事合作「不結盟、不對抗、不針對第三方」，並稱相關合作有助維護兩國安全及區域和平，呼籲外界停止「毫無根據的揣測」。使館另重申台灣問題屬中國內政，敦促美方維護美中關係及台海穩定。

事實上，美國太平洋司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）去年4月出席參議院軍事委員會聽證會就曾示警，中國正從俄國獲得「可能包括潛艦靜音方面的協助」。他指出，中國透過工具機、成熟製程晶片等支援俄羅斯戰爭機器，莫斯科則以自身較具優勢的軍事技術回饋北京。

蒙哥馬利表示，這種互補式交換反映俄中關係持續深化，雙方愈來愈常提供彼此欠缺的能力，「這種交易式關係，正讓美國及其最重要的盟友與夥伴面臨風險」，對歐洲到印太地區構成挑戰。

蒙哥馬利並指出，中國不僅增加對俄投資與貿易，也提供俄方彈道飛彈、巡弋飛彈及極音速飛彈所需零組件，協助維持俄國經濟與戰爭機器運轉；作為回報，莫斯科也愈來愈願意向北京提供過去不願分享的軍事技術。

精華 FAQ

  • 報導核心在於，美國退役海軍少將蒙哥馬利指出，俄羅斯疑似正向中國提供潛艦靜音技術。若情況屬實，中國潛艦將更難被美軍偵測，可能改變台海周邊水下戰力平衡。

  • 潛艦靜音技術能降低聲學特徵，使潛艦更不易被聲納追蹤。美軍長期仰賴匿蹤與技術優勢掌握水下作戰主動權，一旦中國能力提升，追蹤、嚇阻與反制都會更困難。

  • 文中指出，中國提供俄方彈道飛彈、巡弋飛彈與極音速飛彈所需零組件，協助其戰爭機器運轉；作為回報，俄羅斯則可能分享過去不願外流的軍事技術，形成互補式合作。

解放軍 俄羅斯 俄國

上一則

川普賣「貼文搶先看」挨告 違憲理由曝光

下一則

李維特將辭白宮發言人 川普：最信任助理 續任外部顧問

延伸閱讀

川普伊朗戰爭下一關？媒體揭恐遭遇習近平「太平洋陷阱」

川普伊朗戰爭下一關？媒體揭恐遭遇習近平「太平洋陷阱」
紐時：伊朗戰爭掏空美軍火庫 恢復要數年…中俄都在盤算華府家底

紐時：伊朗戰爭掏空美軍火庫 恢復要數年…中俄都在盤算華府家底
台灣淪「最孤立島嶼」 美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

台灣淪「最孤立島嶼」 美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願
紐時：台灣拚無人機大軍打造「地獄景象」分析揭關鍵弱點

紐時：台灣拚無人機大軍打造「地獄景象」分析揭關鍵弱點

熱門新聞

川普總統7日在白宮簽署行政命令，再度試圖限制出生公民權。(路透)

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

2026-08-06 19:49
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）將於本月底卸任。（歐新社）

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

2026-08-12 16:07
這張示意圖呈現2002年6月阿富汗巴格蘭空軍基地上空一起疑似涉及不明異常現象（UAP）的目擊事件，根據一名前軍人的第一手描述製作。(截自 war.gov/ufo)

五角大廈新公布UFO檔案 阿富汗上空巨大三角形遮蔽星光

2026-08-07 21:17
美國總統川普6日簽署兩項行政命令，擴大不適用屬地主義國籍的定義，並禁止「生育旅遊」。(歐新社)

川普簽署行政命令 限縮出生公民權並禁生育旅遊

2026-08-06 18:23
民調指出，在美國18至34歲的群體中，62%的受訪者希望美國「與中國合作並改善美中關係」。（美聯社）

金融時報：主張「對抗中國」的美國人在減少

2026-08-07 18:20
川普總統7月31日在馬里蘭州大衛營舉行的內閣會議上，聆聽國防部長赫塞斯發言。(路透)

打伊朗耗盡彈藥卻不知情？華郵：川普上周在大衛營怒飆防長赫塞斯

2026-08-05 21:46

超人氣

更多 >
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習