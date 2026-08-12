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共軍、印尼海軍共同演練 國務院：別放大北京破壞穩定論述

記者陳熙文／台北即時報導
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中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦開展編隊航行機動演練。(取自東部戰區微信公...
中國海軍紅河艦與印尼海軍「萊」號護衛艦開展編隊航行機動演練。(取自東部戰區微信公眾號)

中國國防部日前宣布，共軍印尼海軍將於8月中旬在台灣東部海域舉行通航演練，美國國務院於12日表示，他們呼籲各國應該鼓勵用和平的方式解決兩岸問題，而非放大北京破壞穩定的論述。

中國11日宣布，海軍紅河艦將在8月中旬與印尼海軍「萊」號護衛艦在「台島以東海域」舉行通航演練；中國東部戰區12日晚間也宣布，雙方在當天上午已在「台島以東海域」完成海上通航演練所有預定科目。演練包括海上通信、編隊運動、海上補給及分航儀式等。

對此，台灣外交部做出回應，譴責中方恣意妄為、不負責任的行為，無視國際規範與責任，進一步升高區域緊張情勢。

外交部強調，作為區域負責任的成員，台灣將秉持捍衛疆土的一貫立場，積極維護東部海域的主權及主權權利，並協力區域各方，共同確保相關海域航行自由與區域的安全穩定。

美國國務院發言人則回覆聯合報系詢問指出，美方敦促北京停止對台灣持續的軍事施壓，改與台灣展開有意義的對話；美方並呼籲其他國家應鼓勵用和平的方式解決兩岸問題，而非放大北京破壞穩定的論述。

國務院 印尼 共軍

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