美簽證收緊 65%高教機構曝：中國學生申請數持平或增加

圖為去年5月紐約哥倫比亞大學畢業典禮。(路透)

中國學生是美國大學學費收入的重要來源，尤其是州和聯邦教育預算被削減。中國學生現在卻受到更嚴格的審查，許多大學擔心申請數量會減少，不過華府非營利組織「國際教育協會」(Institute of International Education)上個月發布的一份報告指出，65%的美國高等教育機構報告稱，與前一學年相比，來自中國的申請數量持平、甚至有所增加。

南華早報報導，該報告在5月和6月調查585所大學，59%的大學表示國際學生申請數下降，14%表示增加。調查發現下降最明顯的是印度 學生，這也是美國最大的國際學生來源，只有39%院校表示印度的申請數量穩定或增加。

學者和學生表示中國學生會繼續申請，是因為他們相信美國頂尖大學的學位能帶來高薪工作，即使擔心公共安全、後續取得簽證 困難重重，仍願意投入申請。

麻州威廉斯學院(Williams College)亞洲研究教授庫伯勒(Cornelius Kubler)表示，雖然種種因素阻礙一些中國學生來美留學，但從美國著名大學獲得學位，然後在美國或中國找到一份高薪工作的夢想牢牢植根於人們心裡，以至於申請持續，不會那麼容易或很快受到其他負面因素影響。

雖然65%院校維持住申請人數，部分中國學生仍因簽證申請被拒，導致一些大學或學院今年的入學人數停滯不前或下降。俄勒岡州里德學院(Reed College)溝通長麥法蘭(Sheena McFarland)表示，自新冠疫情爆發以來美國駐華大使館和領事館的簽證面試預約名額有限，中國學生在申請學生簽證方面一直受到挑戰，其他近期的移民和簽證政策也形成阻礙。她預計本學年該學院只有46名中國學生，比去年更少，也低於2020年的110名。

川普總統針對中國學生採取行動，宣稱他們涉嫌與共產黨有關聯，希望以此阻止美國敏感資料外流。但他同時也表示，外國學生為美國經濟帶來了「數兆元」的收入，若將人數減半將會摧毀大學與學院體系。川普曾說，將允許60萬名中國學生進入美國，這一數字大約是目前人數的兩倍。