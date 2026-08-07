美中制裁戰再起 9月川習會還辦嗎？CNN：可能縮小議程

川普總統(右)5月15日在北京與中國國家主席習近平(左)見面。(美聯社)

中國國家主席習近平 預計9月對美國展開國是訪問，但美中近期再度互祭制裁，為川習會 增添變數。CNN指出，北京仍希望峰會照常舉行；中方學者也認為，即使華府 觸碰北京紅線，習近平未必因此延後訪美，較可能縮小峰會議程。

美中近期的制裁與反制，令人聯想到兩國2025年的激烈貿易戰，也引發外界擔心對抗若持續升高，北京是否可能取消或延後習近平訪美。不過，中方發言人形容目前一連串措施相當「克制」，顯示中國領導層仍有意維持峰會安排。

這場會晤也被視為美中討論人工智慧（AI）競爭的重要機會。觀察人士及接近中國政策圈的人士表示，北京高度重視與川普維持高層溝通，也認為相較川普政府內部分鷹派官員，川普本人對中國相對友善。

清華大學戰略與安全研究中心資深研究員孫成昊表示，中國希望保留外交空間，並避免在峰會前陷入失控的報復循環，但「不應將克制誤認為接受」。

後續情勢很可能取決於美國是否進一步限制中國AI產業。北京可能把相關制裁視為阻撓中國重要產業進軍全球，也可能聯想到川普第一任期對華為採取的打壓措施。

顧問公司亞洲集團駐香港數位業務主席陳澍指出，如果美國以國家安全為由禁止使用中國AI模型，影響將不限於美國企業。他認為，這等同企圖限制全球企業在商業活動中使用中國AI模型，而相關市場規模達1兆美元，中國不會輕忽。

北京手上仍有多項經濟反制工具，其中最重要的是對全球加工稀土供應的掌控。儘管美中去年已就稀土貿易達成協議，美國財政部長貝森特上周仍表示，稀土流通尚未達到應有程度。

孫成昊說，如果華府把限制擴大至中國主要AI企業，廣泛管制重要商業領域，或持續加碼措施，北京可能認定有限反制不足以產生嚇阻效果，轉而採取經濟衝擊更大的手段。

據了解，美中正準備在9月川習會前舉行AI對話，峰會也可望延長雙方2025年10月達成的貿易休戰，並鞏固雙方所稱的「建設性戰略穩定」。不過，美中對這項概念的理解並不完全相同。華府著重持續溝通、管控緊張，北京則認為，美方不應過度擴張以國家安全為由的限制措施。

距離川習會還有一個多月，孫成昊認為，即使華府在會前跨越北京認定的紅線，也未必導致訪問延後，因為雙方目前都把元首外交視為管控危機的機制。更可能的情況是峰會照常舉行，但議程縮小，重點轉向避免累積的爭端再次引爆更激烈對抗。

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