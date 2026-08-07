不滿華府對台軍售 北京拒美防部次長柯伯吉訪問

由於不滿華府對台軍售，國防部政策次長柯伯吉想訪問中國，但北京不歡迎。(路透)

美國國防部政策次長柯伯吉(Elbridge Colby)長期以來對中國持鷹派觀點及制訂相關政策，在台海防衛、美國戰略等多方面頻繁挑戰北京。知情人士透露，他近期希望到北京訪問及在中國國防大學演說，但中方表明不歡迎他。

政治網媒Politico根據兩名知情人士消息報導，柯伯吉近幾個月希望獲中方邀請訪問北京，甚至要求五角大廈 官員與中方對口官員會晤時提出來，但至今沒有結果。知情人士指出，中方對美方去年底批准110億元對台軍售 極度不滿，因此冷待制定政策的柯伯吉。

知情人士透露，過去一年美中關係因關稅、出口管制，以及北京在台海、南海日益強硬的軍事行動而受到衝擊，柯伯吉認為他訪問北京能有助穩定雙方關係。

一名知情人士說，柯伯吉目前的首要目標是到中國國防大學演講，渴望的程度到了「走火入魔」(obsessed)的地步。

另一知情人士則透露，柯伯吉急著前往北京，是希望闡述「美中關係的國防政策優先事項」，而且認為這是工作的一部分，致力於將重點放在中國，包括「支持繼續與中國軍方對話」。

然而柯伯吉的言行，正正凸顯川普政府對北京所釋出的信息互相矛盾，正如總統川普一邊說中國國家主席習近平是朋友，另一邊又指習近平干預美國2020年總統大選。

知情人士表示，中國國防大學是培養中國軍方高層的搖籃，柯伯吉期望能在此演講，「將鞏固他在川普政府裡，作為戰略穩定政策制定者的地位」，但北京絕無理由給他這樣一個平台。

近期以「美中經濟暨安全檢討委員會」(USCC)主席身分訪問北京的前國防部助理部長薛瑞福(Randy Schriver) 說，在北京期間，中國官員向他表明，對去年美國12月通過的110億元對台軍售尤其不滿，這亦是北京冷待柯伯吉的原因之一。

訪問延宕也可能與外交規範有關。近年來，五角大廈負責政策事務的高層官員從未單獨訪問北京。此外，柯伯吉在國防部的職務，與中國軍方的組織架構並無對等職位，這也讓雙方安排會晤更加複雜。

知情人士又說，國防部長赫塞斯對柯伯吉訪問北京的價值持懷疑態度，目前是不置可否。