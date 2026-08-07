不滿華府對台軍售 北京拒美防部次長柯伯吉訪問
美國國防部政策次長柯伯吉(Elbridge Colby)長期以來對中國持鷹派觀點及制訂相關政策，在台海防衛、美國戰略等多方面頻繁挑戰北京。知情人士透露，他近期希望到北京訪問及在中國國防大學演說，但中方表明不歡迎他。
政治網媒Politico根據兩名知情人士消息報導，柯伯吉近幾個月希望獲中方邀請訪問北京，甚至要求五角大廈官員與中方對口官員會晤時提出來，但至今沒有結果。知情人士指出，中方對美方去年底批准110億元對台軍售極度不滿，因此冷待制定政策的柯伯吉。
知情人士透露，過去一年美中關係因關稅、出口管制，以及北京在台海、南海日益強硬的軍事行動而受到衝擊，柯伯吉認為他訪問北京能有助穩定雙方關係。
一名知情人士說，柯伯吉目前的首要目標是到中國國防大學演講，渴望的程度到了「走火入魔」(obsessed)的地步。
另一知情人士則透露，柯伯吉急著前往北京，是希望闡述「美中關係的國防政策優先事項」，而且認為這是工作的一部分，致力於將重點放在中國，包括「支持繼續與中國軍方對話」。
然而柯伯吉的言行，正正凸顯川普政府對北京所釋出的信息互相矛盾，正如總統川普一邊說中國國家主席習近平是朋友，另一邊又指習近平干預美國2020年總統大選。
知情人士表示，中國國防大學是培養中國軍方高層的搖籃，柯伯吉期望能在此演講，「將鞏固他在川普政府裡，作為戰略穩定政策制定者的地位」，但北京絕無理由給他這樣一個平台。
近期以「美中經濟暨安全檢討委員會」(USCC)主席身分訪問北京的前國防部助理部長薛瑞福(Randy Schriver) 說，在北京期間，中國官員向他表明，對去年美國12月通過的110億元對台軍售尤其不滿，這亦是北京冷待柯伯吉的原因之一。
訪問延宕也可能與外交規範有關。近年來，五角大廈負責政策事務的高層官員從未單獨訪問北京。此外，柯伯吉在國防部的職務，與中國軍方的組織架構並無對等職位，這也讓雙方安排會晤更加複雜。
知情人士又說，國防部長赫塞斯對柯伯吉訪問北京的價值持懷疑態度，目前是不置可否。
知情人士指出，主要原因是北京對美國去年底批准 110 億元對台軍售極度不滿，認為柯伯吉身為政策制定者，與這項決策直接相關，因此不願提供他演說平台。 他近幾個月積極爭取獲中方邀請，希望前往北京訪問，並以中國國防大學演說為首要目標，還曾要求五角大廈官員在與中方會晤時代為提出。 事件顯示美中在關稅、出口管制、台海與南海軍事行動上持續對立，也暴露川普政府對北京訊號矛盾，讓軍事對話與外交安排更加複雜。
精華 FAQ
知情人士指出，主要原因是北京對美國去年底批准 110 億元對台軍售極度不滿，認為柯伯吉身為政策制定者，與這項決策直接相關，因此不願提供他演說平台。
他近幾個月積極爭取獲中方邀請，希望前往北京訪問，並以中國國防大學演說為首要目標，還曾要求五角大廈官員在與中方會晤時代為提出。
事件顯示美中在關稅、出口管制、台海與南海軍事行動上持續對立，也暴露川普政府對北京訊號矛盾，讓軍事對話與外交安排更加複雜。
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