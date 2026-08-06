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對中鷹派急轉彎 國防部次長柯伯吉想訪中 因對台軍售遭冷處理

編譯周辰陽／即時報導
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美國國防部政策次長柯伯吉2月12日在比利時布魯塞爾北約總部出席烏克蘭國防聯絡小組...
美國國防部政策次長柯伯吉2月12日在比利時布魯塞爾北約總部出席烏克蘭國防聯絡小組會議。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：柯伯吉長期對中鷹派，卻主動爭取訪問北京以釋善意。
  • 重點二：北京因對台軍售與其強硬言論，至今未願意接待他。
  • 重點三：美中軍事互訪降溫，顯示雙方關係仍受多重因素拉扯。

美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）長期對中國抱持鷹派立場，如今希望透過正式訪問北京釋出善意。然而，中國政府已明確表態，他並不受歡迎。

POLITICO報導，2名知情人士透露，柯伯吉數月來一直試圖爭取中國政府邀請訪中，包括要求國防部官員與中方官員會面時提出他的請求，但迄今未能成功。

知情人士表示，柯伯吉曾在川普第一任政府協助制定戰略，將北京列為美國最大威脅，但他認為，美中關係過去一年受到報復性關稅、出口限制，以及解放軍在台灣海峽和南海日益具侵略性的活動衝擊，訪中是協助穩定雙方關係的關鍵。這也代表他的立場明顯轉變。

其中一人說：「他目前的首要目標是在中國人民解放軍國防大學演講，而且要求所有人在會談中推動此事。他非常執著。」

柯伯吉的挫折凸顯川普政府對北京釋出相互矛盾的訊息，使原本就已脆弱的美中關係更加複雜。例如，川普曾稱中國國家主席習近平是「朋友」，同時又指控他干預美國2020年總統大選。中國官員尤其不滿川普政府2025年12月批准創紀錄的110億美元對台軍售。曾任川普第一任政府國防部助理部長的薛瑞福（Randy Schriver）表示，此事也是北京冷落柯伯吉的原因之一。

薛瑞福表示，他7月隨美中經濟暨安全檢討委員會代表團訪問北京期間，從中方官員得知，「先前一項對台軍售決定」已延後在北京接待柯伯吉的計畫。不過，中國官員仍在安排柯伯吉訪中，也另行安排國防部長赫塞斯訪中。

五角大廈拒絕評論；中國大使館僅在聲明中強調北京反對對台軍售。中國不願邀請柯伯吉之際，美中高層國防互訪也日益減少。中國軍方正在進行大規模清洗，已導致兩名前國防部長遭撤換，也讓美中資深軍事官員之間的溝通更加困難。

知情人士表示，柯伯吉急於前往北京，闡述「雙方關係中的國防政策優先事項」。他將此視為維持對中政策重心的一環，其中包括「支持繼續與中國人民解放軍對話」。

不過，柯伯吉訪問延宕也可能涉及禮賓問題。近年來，沒有美國國防部政策次長單獨前往北京。柯伯吉的職務在中國軍事體制中沒有對等職位，也使安排更加複雜。一名熟悉美中軍事關係的前五角大廈官員說：「中國沒有與柯伯吉對等的官員，這一直都是問題。」

美國國防部長赫塞斯似乎也對柯伯吉訪問北京的價值抱持懷疑。知情人士表示，赫塞斯對柯伯吉是否應該成行「不置可否」。不過，北京可能因柯伯吉過去曾警告「中國確實正在準備戰爭」等言論而對他格外戒備。

配合川普政府降低與北京摩擦，柯伯吉已軟化相關論調，1月在南韓就美國印太防務優先事項發表演說時避而不提台灣，轉而向北京保證，美國並不尋求「政權更迭」，並讚揚「中國引以為傲的歷史」。

中國人民解放軍國防大學培養高階軍事領導人，若能在該校演講，將讓柯伯吉有機會成為川普政府內處理美中關係的首要窗口。一名知情人士指出：「成功訪中將強化他在川普心中的地位，使他成為川普政府所宣示戰略穩定政策的設計者。」

不過，北京沒有太多理由提供柯伯吉一個高調平台發表看法。另一名知情人士說：「我認為他們不想接待任何只是來訓話的高階官員。這件事必須讓他們有所收穫，但除了發表演說外，我不確定柯伯吉能提供什麼。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 報導指出，他認為美中關係近一年受關稅、出口限制與台海、南海緊張影響，訪中有助穩定雙方關係，也可維持對中政策中的國防對話與戰略溝通。

  • 中國官員對川普政府批准創紀錄對台軍售不滿，也記得柯伯吉過去將中國視為最大威脅，且常發表強硬言論，因此不願給他高調平台。

  • 它顯示美中高層國防互訪正在減少，且雙方訊息互相矛盾、信任不足；即使美方想推動對話，北京仍會以台灣議題與政治考量作為接待門檻。

川普 國防部 軍售

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