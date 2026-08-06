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中國藉伊朗戰事觀察美國 美前官員：台灣不能只靠矽盾 需另築防線

編譯周辰陽／即時報導
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台北6日舉行年度漢光軍事演習期間，一具天弓三型地對空飛彈發射器部署在一座公園內，...
台北6日舉行年度漢光軍事演習期間，一具天弓三型地對空飛彈發射器部署在一座公園內，後方可見圓山大飯店。（路透）

美國前白宮經濟政策主任布希霍茲（Todd G. Buchholz）在《韓國先驅報》撰文指出，美伊戰爭若引發全球能源危機，台海也可能升溫。中國正觀察美國如何因應伊朗，藉此評估華府反應速度、川普承受政治壓力的能力，以及盟友願意付出的經濟代價。

布希霍茲表示，中國持續派遣軍機、艦艇與監視氣球逼近台灣，甚至盤問商船船長。這些過去會引發危機的行動，如今逐漸成為日常。北京藉灰色地帶脅迫恐嚇台灣，也讓國際社會對警訊日益麻木。

他認為，台灣因掌握全球最先進晶片92%的製造產能，價值愈高，也愈容易成為攻擊目標。一旦晶圓廠停擺，衝擊將遠超過科技業。這種處境如同產油國，重要資源使國家不可或缺，也讓它成為覬覦目標。

布希霍茲主張，台灣不能只依靠半導體形成嚇阻，還應發展國防軟體，打造「第二顆皇冠上的明珠」，讓台灣成為民主世界不可或缺的存在。他表示，經濟學家會把這稱為向價值鏈高端移動；在他看來，這同時也是提升台灣的嚇阻能力。他並建議台灣領導人向安杜里爾（Anduril）共同創辦人拉奇（Palmer Luckey）與帕蘭泰爾（Palantir）執行長卡普（Alex Karp）請益。

他也建議台灣串聯日本、南韓等亞洲民主國家，成立「自由防衛委員會」，共同推動國防科技、情報合作及因應經濟脅迫。這不必是正式軍事同盟，而可從軟體平台、情報協議與研究夥伴關係逐步建立嚇阻力量。

布希霍茲警告，伊朗正成為美軍的一場「模擬考」，中國則從旁觀察美國表現。台灣不應坐等下一場危機，而應主動調整自己的嚇阻戰略。

精華 FAQ

  • 他認為美伊戰事若擴大，將考驗美國的反應速度、政治承受力與盟友支援意願；中國會藉此評估華府面對台海危機時的可能表現。

  • 因為晶片優勢雖重要，卻也可能使台灣成為更高價值的攻擊目標；他主張台灣應再發展國防軟體，提升在民主世界中的不可或缺性與嚇阻力。

  • 他建議台灣串聯日本、南韓等民主國家，建立類似自由防衛委員會的合作平台，先從軟體、情報分享與研究夥伴關係著手，逐步形成嚇阻力量。

伊朗 華府 川普

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