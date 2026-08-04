路透：川普擬設最低價+加關稅 築多晶矽「抗中圍牆」

路透報導，川普政府正準備為多晶矽設定最低價格，並對多晶矽及相關產品加徵關稅。(路透)

路透引述知情人士報導，川普 政府正準備為多晶矽設定最低價格，並對多晶矽及相關產品加徵關稅 ，讓這種太陽能面板和半導體的重要原料，成為美國在人工智慧（AI）和能源領域與中國競爭的重點。

商務部 根據1962年貿易擴張法第232條對多晶矽展開的國安調查，已進行一年之久，其調查發現首度被路透披露。在川普政府削減可再生能源的支持之際，這項調查發現也將對美國太陽能製造業造成重大影響。

知情人士透露，川普政府計劃採用混合機制，結合最低進口價格、和針對多晶矽及其下游產品的關稅。多晶矽是一種超高純度的矽，為半導體和太陽能製造供應鏈的起點。製造商將矽晶源製成太陽能電池，再組裝用於太陽能電池板。

兩位消息人士也說，根據商務部的計畫，投資美國晶圓和電池片生產的進口商將能抵減貿易保護措施的相關成本。中國約占全球太陽能產品製造產能的80%。

川普政府預料本月稍後時候公布這項決定，從而避免中國在晶片供應鏈領域日益增強的雄心，衝擊Hemlock半導體公司和瓦克化學（Wacker Chemie）等業者在美國的多晶矽工廠。

一名白宮官員在川普總統作出決定前不予置評。商務部未回應置評請求。中國駐華盛頓大使館則批評這項貿易調查，「中方敦促美方盡快停止實施232條款關稅措施，並通過平等對話妥善解決各方關切」。

川普政府優先事項之一的半導體製造，也仰賴太陽能產業，因為該產業的多晶矽需求規模更大，有助於支持生產這種晶片原料。根據美國半導體產業協會（SIA）的資料，晶片業占全球多晶矽需求的2.4%。日本Toyo公司戰略長雷契（Rhone Resch）指出，「他們發現，他們確實需要太陽能」產業。

康寧（Corning）、Toyo公司、T1能源公司及其他美國上市的太陽能製造商，股價都應聲大漲。

美國智庫保衛民主基金會（FDD）資深研究員辛格頓（Craig Singelton）表示，中國是透過補貼與長期產能過剩，建立多晶矽領域的主宰地位，以最低價格搭配關稅可望給予美國生產商存活空間，但當局必須審慎調校政策，讓生產商仍能取得受信任的原料，推升國內晶圓與電池組產能。

產業團體美國太陽能製造商協會（SEMA）和一群美國國會跨黨派議員，都已在提交給商務部的意見書主張，在美國國內多晶矽、晶圓和太陽能電池產量擴大之前，仍需要從非中國生產商進口產品，例如南韓OCI控股公司、以及在馬來西亞和德國設有工廠的瓦克。