WSJ：美台曝光軍事合作 向中國表明關係穩固

AIT臉書帳號7月28日披露美台海巡艦編隊航行畫面，前為美國海岸防衛隊米吉特號遠洋巡邏艦，後為海巡署「台北艦」。(取材自AIT臉書帳號)

台灣軍方「漢光42號」演習5日登場，近來台灣罕見公開美軍協助訓練部隊，強化自我防衛角色，美方也開始談論與台灣的合作關係。華爾街 日報3日報導，在川普 總統的言論引發質疑之際，此舉意在向中國表明美台關係依然穩固。

「華爾街日報」報導，台國防部長顧立雄近日受訪時難得鬆口談起台美軍事合作議題，表示美台軍事合作「比各位的想像甚至還要來得多」，罕見承認美國在協助台灣強化國防、嚇阻中國上扮演的秘密角色。

近年台軍各項演訓中，常可見美方人員到場協助與觀摩，被外界稱為「美語老師」。顧立雄稱美台合作中，「美語老師」只是其中一部分。

美台軍事交流素來是敏感議題，雙方長期將此事低調處理，以免招致北京報復。

海上執法合作也不例外，美國在台協會(AIT) 7月28日破天荒在社群媒體公布一張美國海岸防衛隊與台灣海巡署海上編隊共同航行的照片。AIT在貼文中表示，「美國海岸防衛隊與台灣海巡署正緊密協調多項共同的海事目標」。

華爾街日報指出，這些更公開的立場正值中國持續升高對台灣施壓，以及川普引發外界質疑美國對台支持之際。

紐約智庫「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)亞洲事務研究員石可為(David Sacks)指出，川普5月在北京會晤中國國家主席習近平後的發言，例如不希望飛9500哩去打一場戰爭，引發台灣對美國承諾可信度的擔憂。

石可為說：「事實上，儘管華府與北京談及緩和緊張局勢，但自川習會以來，中國對台灣的脅迫只增不減。川普總統的說法，也加深台灣社會近年對美國可信度的疑慮。」石可為說：「公開部分台美安全合作細節，例如海巡聯合巡邏，可能是試圖反駁這類論述，並恢復台灣社會對美國的信心。」他曾在AIT任職，負責政治軍事事務。

華爾街日報也曾於2021年報導，一支小規模美軍部隊人員已秘密駐台至少一年，訓練台軍因應中國軍事威脅。