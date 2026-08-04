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關稅稀土後再戰AI 北京焦慮美國AI成網路武器 川習會前擬反制手段曝

編譯盧思綸／即時報導
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美國AI開發商Anthropic。（路透）
美國AI開發商Anthropic。（路透）

彭博報導，美國總統川普與中國國家主席習近平預計9月24日舉行峰會，知情人士透露，北京近來愈來愈焦慮，忌憚美國AI開發商Anthropic的Mythos及其他前沿模型可能被用來對付中國，甚至成為具攻擊力的網路武器。中方也質疑Anthropic為何連一般用途都拒絕讓中國取得相關模型。

知情人士稱，中國希望在川習會前維持相對融洽氣氛，並尋求在峰會前的AI談判取得雙贏結果，目前沒有立即對Anthropic出手的打算。不過，北京已開始研擬反制措施，一旦美國對中國AI企業採取行動，中方可能祭出制裁，或將美國AI公司列入實體清單。繼關稅稀土和晶片之後，AI成為美中新戰線。

川普已暗示考慮進一步限制AI，但必須避免管制過頭，反讓美國在競爭中落後中國，「我們不希望限制他們，結果突然變成中國第一、美國第二」。

路透3日引述知情人士透露，白宮已邀請Meta、Anthropic、OpenAI及谷歌（Google）等4大科技巨頭於4日舉行閉門會議，共商針對美國先進AI模型所訂的「政府自願性資安測試」，反映美國政府對AI技術失控的深切疑慮。

白宮發言人休斯頓（Liz Huston）則強調，政府正「加倍投入創新，拉開美國與世界其他地區的差距」。

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯指出，中國對Anthropic的疑慮，反映北京對美國AI企業更廣泛的國安憂慮，包括這些公司可能蒐集客戶資料，並與美國政府或軍方分享，中國必須保持警覺。

北京新創公司「月之暗面」（Moonshot AI）近期推出號稱媲美美國頂尖模型的系統後，美國財政部長貝森特警告，若發現中國模型開發商竊取智慧財產權，不排除祭出制裁；中國商務部則揚言採取「一切必要措施」反制。

Anthropic向來主張美國應加強限制中國取得先進AI。執行長阿莫戴（Dario Amodei）曾敦促華府阻止高階晶片流入中國，並要求對強大AI模型進行安全測試；Anthropic也指控阿里巴巴旗下Qwen等中國開發商，不當利用Claude輸出訓練自家模型。

阿莫戴上周更警告，中國先進AI可能威脅美國軍事優勢、加劇國內壓迫，並稱中國共產黨是威權政府中的「最強威脅」。

Anthropic去年已以美國國安疑慮為由，禁止中國控制的企業使用旗下服務。不過，由於Anthropic未在中國營運，北京即使祭出制裁，短期商業衝擊可能有限。

精華 FAQ

  • 知情人士指出，北京擔心Anthropic等美國AI模型可能被用來攻擊中國，甚至成為網路武器；同時也質疑美國企業為何連一般用途都限制中國取得相關模型。

  • 目前中方沒有立即出手的打算，但已開始研擬反制措施，包括若美方先對中國AI企業動手，可能對美國公司祭出制裁，或把相關業者列入實體清單。

  • 白宮邀請4大科技巨頭閉門商討先進AI模型的政府自願性資安測試，顯示對AI失控的疑慮；川普則強調要加強創新，但避免管制過度導致美國落後。

川習會 稀土 關稅

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