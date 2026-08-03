突圍中國AI 矽谷新創競相開發「開放權重」模型

矽谷新創公司競相設立開放權重模型，希望建立有別於中國業者的平價選項。（路透）

隨著中國較平價的開放權重人工智慧 （AI）模型吸引愈來愈多美國企業採用，矽谷 新創公司也競相設立新模型，希望建立有別於中國業者的平價選項。

矽谷和華府日益擔心，Kimi、Qwen和DeepSeek 等中國模型，能力逼近美國頂尖同業，未來數年可能威脅美國AI業者的獲利能力，促使Arcee AI、Reflection AI和Poolside等美國新一批開放權重AI新創公司，押注市場需求將增加，並以具備中國效率的開放權重模型、又能避開地緣政治疑慮為賣點，吸引企業採用。

2023年創立的Arcee AI，力求充分運用約2000萬美元的有限預算、使用2,048組輝達Blackwell B300晶片訓練Trinity Large模型。Poolside則剛在7月推出旗下最新版本的開放權重模型Laguna S 2.1。

然而，美國開放權重AI先驅面臨資金問題，因為許多投資人質疑免費使用的開放權重模型，能否創造營收。美國起初在開放權重模型領域領先，相關產業與工具多圍繞著Meta的Llama系列模型發展，但中國迅速趕上。Arcee共同創辦人麥奎德（Mark McQuade）說，他在Meta將重心轉離Llama模型後看見商機，卻面對創投業者的質疑與不信任。

過去一年來，許多企業眼看AI支出暴增，轉向較平價的中國模型，使開放權重AI再度受到關注。輝達（NVIDIA）日前與多家美企發表聯署公開信，呼籲加強支持開放模型，並敦促政策制定者避免「過早施加限制」。輝達本身已也大舉投資Reflection AI、Poolside和Thinking Machines Lab等AI新創公司。

Arcee已在7月與美國能源部合作，預計打造聚焦科學研究的AI模型。麥奎德說，「目前情勢對我們有利，開放權重模型獲得廣泛採用，是早晚的事」。

矽谷新創公司正競相設立新的開放權重模型，希望建立有別於中國的平價AI選項。（路透）