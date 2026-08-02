我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

足球／C羅要辦婚禮了？相戀10年喬治娜 唯一讓他想安定

豪華郵輪大戰科技大佬 7旬華婦贏得撲克比賽

魯比歐：反對脅迫改變現狀 美中若衝突將危及全球

中央社／華盛頓1日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
魯比歐7月31日在馬里蘭州大衛營（Camp David）發表談話。（美聯社）
魯比歐7月31日在馬里蘭州大衛營（Camp David）發表談話。（美聯社）

台海局勢受矚，美國國務卿魯比歐在美媒今晚播出的節目專訪中表示，不支持現狀有任何改變，反對任何形式的脅迫性改變現狀行為；美中若發生衝突，無論是經濟或軍事上，對兩國乃至全球而言都將是災難性的，因此必須妥善處理。

魯比歐（Marco Rubio）接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）節目My View with Lara Trump專訪，內容今晚播出。這個節目由美國總統川普（Donald Trump）的媳婦賴拉（Lara Trump）擔任主持人。

被問及許多人認為中國正在等待時機，可能要接管台灣，魯比歐回應表示，美方立場是不支持現狀有任何改變，「我們反對任何形式的迫使或脅迫性改變現狀行為」。這點已在和中方的會面中表明，顯然中方有不同觀點，對他們來說，這是很敏感的議題。

他指出，美中若發生任何衝突，無論是經濟上或軍事上，「對兩國乃至全世界都將是災難性的，因此我們必須妥善處理」。但同時，美國也不能選擇逃避或犧牲其國家利益，這正是外交政策的艱難之處，每一任政府都必須在這兩種相互拉扯的力量之間取得平衡。

談及美中關係，魯比歐表示，中國追求的一切都是為了要成為世界上最強大的國家，且希望以犧牲美國為代價來達成目標，但美國絕不會允許這種情況發生。

他也指出，美中兩個全球最強大的國家必須建立關係，必須能對話並盡可能降低衝突風險，否則可能導致非常嚴重的後果。

魯比歐還說，川普總統和中國國家主席習近平相處得很好，兩位元首能夠直接對話，至關重要。他認為，如果不跟中國直接溝通，可說是不負責任的做法。

他重申，希望美中關係穩定，如果有雙方可以合作的領域，對全世界而言是好事，但他認為，雙方未來會有許多摩擦與競爭的領域，「我們必須在管控（分歧）的同時，與他們維持關係」。

川普曾多次表示，自己和習近平關係很好。川習兩人去年在韓國釜山會面後，川普今年5月也赴北京訪問，再度舉行川習會，接下來習近平預計9月底訪美，會晤川普，據報導，雙方團隊已著手為這場峰會鋪路。

精華 FAQ

  • 他明確表示美方不支持現狀有任何改變，也反對任何形式的迫使或脅迫性改變現狀行為，並已在與中方會面時表達這一立場。

  • 他認為無論是經濟上或軍事上的衝突，對美中兩國乃至全世界都將是災難性的，因此必須謹慎處理，避免局勢升高失控。

  • 他主張美中必須建立關係、持續對話並盡可能降低衝突風險，即使未來摩擦與競爭很多，也要在管控分歧的同時維持互動。

國務卿 川普 魯比歐

上一則

又喊卡？川普取消對伊朗攻擊 曝美伊談妥2框架條件

延伸閱讀

魯比歐會王毅：美不同意中國海警船到台灣海域

魯比歐會王毅：美不同意中國海警船到台灣海域
魯比歐：習近平9月訪美未變 中方已派團隊準備

魯比歐：習近平9月訪美未變 中方已派團隊準備
中國海警船在台周邊活動 魯比歐：北京行為有違戰略穩定

中國海警船在台周邊活動 魯比歐：北京行為有違戰略穩定
美國防部次長：台灣屬第一島鏈 國安戰略確保戰力達標

美國防部次長：台灣屬第一島鏈 國安戰略確保戰力達標

熱門新聞

川普總統24日於華府出席白宮記者協會晚宴。(美聯社)

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

2026-07-25 20:23
以合法管道移民美國的180萬人，在川普總統二度執政之後遭到剝奪合法身分。（美聯社）

川普執政180萬移民遭剝奪合法身分 學者憂美重返白人國家

2026-07-30 12:00
美國陸軍26日證實，7月中旬首度在海上測試神秘的新型電戰系統「眾神之鎚」。（截自美國太空司令部在X的照片）

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

2026-07-30 03:45
華爾街日報30日獨家報導，川普政府正考慮對國際學生畢業後申請留美工作資格加收10萬美元費用。(路透)

國際生畢業留美工作 川普政府研議加收10萬美元

2026-07-30 13:48
4艘中國海警船8日上午侵擾金門水域，台灣海巡巡防艇一對一併航監控，全程蒐證，並透過中、英文無線電廣播要求中國海警船立即駛離。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）

台灣淪「最孤立島嶼」 美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

2026-07-29 06:10
佛奇雖然已在拜登卸任總統前獲得特赦，但共和黨仍對他在疫情期間的表現追究責任，佛奇29日在國會聽證時不斷引用憲法第五修正案拒絕答覆。（歐新社）

參院新冠聽證火爆 佛奇拒答百次 保羅怒批藐視國會

2026-07-30 10:06

超人氣

更多 >
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金

美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金
林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲