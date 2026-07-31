推動9月川習會 參議員戴恩斯將赴中國協助敲定議程

蒙大拿州共和黨籍聯邦參議員戴恩斯7月16日在國會進行表決期間走過國會山莊。（美聯社）

南華早報1日獨家報導，知情人士透露，聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）預計再度訪中展開新一輪會談，為中國國家主席習近平 預定9月訪問華府 做準備。美中雙方都希望習近平與美國總統川普舉行一場重大峰會，戴恩斯此行旨在協助敲定峰會議程。

戴恩斯已成為華府與北京之間重要的幕後溝通人物。一名知情人士表示，他5月曾在川習北京峰會前訪問北京，並一直在兩國領導人接觸前傳遞訊息，協助縮小雙方對峰會主要議題的分歧。隨著籌備工作進入最後階段，戴恩斯已成為關鍵中間人，「雙方都非常了解他的角色。他已成為有效的溝通管道，向中方傳達川普總統關切的問題，也將中方的關切傳回美方」。

多名消息人士表示，官員目前正逐項檢視川普與習近平今年稍早在北京會面時達成的共識，目標是在華府峰會上將其中數項落實為具體成果。雙方正積極討論多個項目，包括就人工智慧（AI）安全合作達成協議、成立雙邊貿易及投資委員會，以及研擬一項規模約300億美元的免關稅貿易方案，涵蓋關鍵礦產、半導體與晶片問題。雙方也正就遭對方拘留的本國公民交換意見。

其中，AI預計將成為習近平訪問期間的重要議題。川普與習近平5月在北京討論過這項議題，官員目前正籌備9月舉行正式的雙邊AI對話，作為那次會面的主要後續工作之一。

一名消息人士表示，成立貿易及投資委員會的提案近來進展加快，並提到美國國務卿魯比歐最近在菲律賓公開表示，華府希望最遲在習近平來訪時啟動貿易委員會。

除了經濟議題，官員預計也將討論導致全球能源供應鏈持續受阻的美伊戰爭、已進入第5年的烏克蘭戰爭，以及中美之間最敏感的台灣問題。一名知情人士表示，華府與北京都認為，由於上次會面後區域局勢大幅改變，兩國領導人當時就伊朗問題達成的共識需要重新檢視。

2名知情人士表示，習近平赴華府國是訪問的幕後籌備工作一直順利推進。一名消息人士說：「所有溝通管道都保持暢通。雙方定期交談。」

這名消息人士補充，除了有高階官員參與的傳統大型雙邊會議外，兩國領導人預計還將舉行時間較長的小範圍會議，專門討論最敏感的戰略議題。目前的計畫是由川普為習近平舉行正式國宴。不過，習近平預定9月24日訪問華府，正逢聯合國大會於9月22日至28日舉行高階一般性辯論，是否也會前往紐約出席聯合國大會仍相當不確定。

一名消息人士表示，習近平將紐約納入行程的可能性愈來愈低，預計此次訪問幾乎全程留在華府。理由很直接：今年是第81屆聯合國大會，並非重要周年，前往紐約的外交價值因此較低。此外，川普先前訪問中國時，行程僅限於北京，並未前往多個城市。

不過，另一名知情人士表示，習近平訪美行程尚未敲定，「目前仍有許多變數，沒有任何事情百分之百確定。北京顯然對華盛頓最近的一些舉措感到不滿。雙方必須妥善管控近期貿易緊張局勢，以免峰會受到干擾。」

這名消息人士補充，中國國務院副總理何立峰7月30日與美國財政部長貝森特及美國貿易代表葛里爾視訊通話時，對美國最近採取的經濟限制措施表達「嚴重關切」。此外，紐約的維安規畫已變得複雜許多，特別是7月初發生一名西藏運動人士自焚事件後，國家元首到訪的維安工作也更具挑戰性。