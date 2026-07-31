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美祕密武器「眾神之鎚」測試成功 戰時能讓習近平、普亭「失明」？

編譯盧思綸／綜合報導
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一名美國海軍士兵在7月中旬首次在南加州海上測試「眾神之鎚」發射器的作戰能力。(截...
一名美國海軍士兵在7月中旬首次在南加州海上測試「眾神之鎚」發射器的作戰能力。(截自美國太空司令部X帳號圖片)

美國陸軍26日證實，7月中旬首度在海上測試神祕的新型電戰系統「眾神之鎚」(Hammer of the Gods)，在不被察覺的情況下，成功干擾敵方導航訊號，可降低敵方的長程火砲、導引飛彈及巡弋飛彈等精準武器的命中率。

印度斯坦時報29日以「川普眾神之鎚要讓習近平普亭戰時失明」為題的影音報導指出，這次測試正值兩年一度、世上最大跨國軍事演習「環太平洋軍演」期間，美軍可能很快部署這套系統，因應中國和俄羅斯日益增長的軍事能力。

福斯新聞報導，這套可攜式系統在美國西岸外海進行測試，為「聚合計畫頂點6號」(Project Convergence Capstone 6)演習的一部分。

美國陸軍表示，陸基版本過去兩年已進行多次展示，這次是海上版本首度亮相；跨軍種整合太空、網路及傳統作戰能力，由陸軍、海軍、太空軍、太空軍太平洋司令部、聖地牙哥海軍基地及陸軍太空暨飛彈防禦司令部共同參與。

「眾神之鎚」主要任務是干擾精準武器和無人機仰賴的定位、導航及授時(PNT)訊號，包括全球定位系統(GPS)資料。一旦無法取得可靠的PNT資訊，武器準確度將大幅下降，可能導致任務延誤或偏離目標。

除干擾敵方武器外，這套系統也能建立具韌性的通訊網路，連結不同軍事裝備，使友軍即使遭受強烈電子干擾，仍可持續「射擊、移動及通訊」；必要時可部署到更靠近前線的據點。

陸軍官員表示，這次測試證明，這套反制PNT系統能在實際海上環境中順利部署、操作及回收。

精華 FAQ

  • 美國陸軍證實，這套海上版本電戰系統在外海測試中成功運作，能不被察覺地干擾敵方導航訊號，並且已完成部署、操作與回收驗證。

  • 它主要針對依賴定位、導航及授時PNT訊號的精準武器，包括長程火砲、導引飛彈、巡弋飛彈與無人機，讓其命中率下降、任務延誤或偏離目標。

  • 因為測試發生在環太平洋軍演期間，且美軍強調是跨軍種整合的一部分，外媒因此認為美國可能很快部署此系統，以因應中國和俄羅斯日益增長的軍事能力。

普亭 習近平 俄羅斯

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