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川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

編譯盧思綸／即時報導
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美國陸軍26日證實，7月中旬首度在海上測試神秘的新型電戰系統「眾神之錘」。（截自...
美國陸軍26日證實，7月中旬首度在海上測試神秘的新型電戰系統「眾神之錘」。（截自美國太空司令部在X的照片）

美國陸軍26日證實，7月中旬首度在海上測試神秘的新型電戰系統「眾神之錘」，成功在不被察覺的情況下干擾敵方導航訊號，可降低長程火砲、導引飛彈及巡弋飛彈等精準武器的命中率。

印度斯坦時報29日以「川普眾神之鎚要讓習近平普亭戰時失明」為題的影音報導指出，這次測試正值2年一度、世上最大跨國軍事演習「環太平洋軍演」期間，美軍可能很快部署這套系統，因應中國和俄羅斯日益增長的軍事能力。

福斯新聞報導，這套可攜式系統在美國西岸外海進行測試，為「聚合計畫頂點6號」（Project Convergence Capstone 6）演習的一部分。

美國陸軍表示，陸基版本過去2年已進行多次展示，這次是海上版本首度正式亮相；跨軍種整合太空、網路及傳統作戰能力，由美國陸軍、海軍、太空軍、美國太空軍太平洋司令部、聖地牙哥海軍基地及美國陸軍太空暨飛彈防禦司令部共同參與

「眾神之鎚」（Hammer of the Gods）主要干擾精準武器和無人機仰賴的定位、導航及授時（PNT）訊號，包括全球定位系統（GPS）資料。一旦無法取得可靠的PNT資訊，武器準確度將大幅下降，可能導致任務延誤或偏離目標。

除干擾敵方武器外，這套系統也能建立具韌性的通訊網路，連結不同軍事裝備，使友軍即使遭受強烈電子干擾，仍可持續「射擊、移動及通訊」；必要時可部署到更靠近前線的據點。

陸軍官員表示，這次測試證明，這套反制PNT系統能在實際海上環境中順利部署、操作及回收。

精華 FAQ

  • 它主要針對敵方武器與無人機依賴的定位、導航及授時訊號進行干擾，特別是GPS等PNT資訊，讓對方精準打擊能力下降，增加任務失誤與偏離目標的風險。

  • 測試是在美國西岸外海進行，屬於「聚合計畫頂點6號」演習的一部分，且發生在2年一度的「環太平洋軍演」期間，顯示美軍正加速驗證海上電戰能力。

  • 除了削弱敵方PNT訊號外，它還能建立具韌性的通訊網路，讓不同軍事裝備在電子干擾下仍可維持「射擊、移動及通訊」，必要時也能更靠近前線部署。

川普 習近平 普亭

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