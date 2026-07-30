芝加哥海關 查扣大批中國非法減肥、壯陽、治癌藥

CBP在芝加哥歐海爾機場查獲大批來自中國的未核准藥物。(CBP提供)

美國海關暨邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection, CBP )28日指出，在芝加哥 歐海爾國際機場(O'Hare Airport)查獲一批來自中國、數量龐大的未經核准藥物，其中包括壯陽藥、減重藥，以及聲稱用於治療癌症 等重大疾病的藥品。

CBP表示，這批貨物原計畫寄往紐約州雪城(Syracuse, New York)，由歐海爾機場海關執法人員攔截。經查，包裹內共有1萬412顆藥錠及2144瓶藥劑，包括偽造藥物、人類生長激素(human growth hormones)及類固醇等。

海關官員指出，其中最令人擔憂的是，這批非法藥品還包含多種「未經核准」的藥物，聲稱可用於治療癌症、甲狀腺疾病及呼吸系統疾病等嚴重健康問題。

調查發現，走私者疑似利用「主貨箱走私」(master carton smuggling scheme)方式將藥品帶入美國，也就是在單一大型貨箱內夾藏多個未申報的小型獨立包裹，以躲避海關檢查。

CBP芝加哥辦公室代理外勤主管菲佛(Michael Pfeiffer)表示，非法進口不安全或未受監管的處方藥，已對患者與消費者構成重大風險。他說：「這類藥物可能未符合美國安全標準，民眾使用後可能面臨嚴重健康危害。」

CBP提醒，消費者應避免購買來源不明或未經美國食品暨藥物管理局(FDA)核准的藥品，尤其是透過網路或海外管道取得的處方藥，以免因假藥或成分不明藥物造成健康風險。